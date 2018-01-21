Hükümetten 'Zeytin Dalı harekatı' açıklaması: Hedefimiz oradaki teröristlerdir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Zeytin Dalı' harekatı ile ilgili olarak ''Hedefimiz oradaki teröristlerdir'' dedi.21 Ocak 2018 Pazar 08:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Zeytin Dalı' harekatı açıklaması ''Hedefimiz oradaki teröristlerdir. Müttefiklerden beklentimiz teröristlerin yanında olmamasıdır. Harekat meşru ve uluslararası hukuka uygundur. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüştük. Yanımızda olmalısınız dedik'' dedi.