İmralı'nın üzerindeki uçuş yasağının sınırları daraltıldı
Hükümet, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yattığı İmralı Hapishanesi üzerindeki uçuş yasağının sınırlarını daralttı.11 Şubat 2018 Pazar 08:33
Hükümet, terör örgütü PKK elebaşısıAbdullah Öcalan’ın yattığı İmralı Hapishanesi üzerindeki uçuş yasağının sınırlarını daralttı. İmralı ikinci derece hava askeri yasak bölgesinin 8 bin 534 metre olan dikey yükseklik sınırı, 2 bin 438 metreye indi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre karar, bölgede başta helikopterler olmak üzere sivil uçuşları rahatlatacak.
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