İmralı'nın üzerindeki uçuş yasağının sınırları daraltıldı

Hükümet, terör örgütü PKK elebaşısıAbdullah Öcalan’ın yattığı İmralı Hapishanesi üzerindeki uçuş yasağının sınırlarını daralttı. İmralı ikinci derece hava askeri yasak bölgesinin 8 bin 534 metre olan dikey yükseklik sınırı, 2 bin 438 metreye indi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre karar, bölgede başta helikopterler olmak üzere sivil uçuşları rahatlatacak.