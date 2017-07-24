Hükümetten flaş 'Adil Öksüz' açıklaması

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri imamı olduğu belirtilen firari Adil Öksüz’ün, Almanya’da olabileceğine ilişkin resmi yazışmalar ortaya çıkmıştı. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, konuya ilişkin, "Türkiye içinde olduğuna dair ihbarlar söz konusu. Aynı şekilde yurt dışından da ihbarlar geliyor. Her ihbarı değerlendiriyoruz. Bu da o ihbarlardan bir tanesi. Doğruluğu henüz teyit edilmiş değil." dedi.

Bozdağ şunları söyledi:

ADİL ÖKSÜZ ALMANYA'YA KAÇTI İDDİASI

"Adil Öksüz'ün Türkiye içerisinde değişik yerlerde görüldüğüne dair zaman zaman ihbarlar yapılıyor. Aynı şekilde Almanya'da ya da başka ülkelerde görüldüğüne dair de ihbarlar geliyor. Daha önce Gürcistan'da bir ihbar vardı. Bu da o ihbarlardan bir tanesi. Doğruluğu henüz teyit edilmiş değil.