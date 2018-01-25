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Hükümetten flaş açıklama! Söz bitti

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklama yaptı.

25 Ocak 2018 Perşembe 13:43
Hükümetten flaş açıklama! Söz bitti

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Artık sözle vakit geçirme dönemi bitmiştir, icraatın zamanıdır. Bizimle bir dayanışma içine ABD girmek istiyorsa, bunun yolu basit. Silah vermeyi durduracak, verdiği silahları toplayacak ve PYD/YPG teröristlerine 'Türkiye'ye karşı mücadele etmeyin, bu işi bırakın ve siz Fırat'ın doğusuna çekilin' diyecek."

Bozdağ: "Türkiye'nin DEAŞ terörüyle mücadele konusundaki samimiyetini kimse sorgulayamaz, kararını da kimse sorgulayamaz."

Bozdağ: "ABD yönetimi Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi istemiyorsa ki istemiyor, biz de istemiyoruz Türkiye olarak, bunun yolu belli teröristlere verilen desteklerin kesilmesidir."

 

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 13:43
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