Hükümetten flaş açıklama… Kılıçdaroğlu tutuklanacak mı?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddiaları ile ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Bu tamamen CHP'nin uydurduğu, CHP'nin değirmenine su taşıma hedefi güden, hükümeti ve AK Parti'yi haksız bir konuma itmeyi hedefleyen uydurma bir tartışmadır. Tartışmanın kaynağı da bizzat CHP'dir. Olmayan bir şey üzerinden varmış gibi bir algı yaratma gayreti ortaya çıkıyor" dedi. Bozdağ, seçimlerin de zamanında yapılacağını dile getirdi.23 Ağustos 2017 Çarşamba 07:40
AYRINTILAR GELİYOR...