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Hükümetten flaş açıklama! ‘ByLock kullanan milletvekili ya da bakan…’

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Kılıçdaroğlu'nun politikalarının terör örgütüne yakınlığı var. Marjinal grupların sokağa ineceği belli" dedi. Canikli vekillerin Bylock kullandığı iddialarıyla ilgili ise "Mevcut vekiller arasında Bylock kullanan yok. Eskilerden var onlar hakkında gereği yapılıyor" diye konuştu.

04 Temmuz 2017 Salı 11:32
Hükümetten flaş açıklama! ‘ByLock kullanan milletvekili ya da bakan…’

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli katıldığı CNN Türk yayında önemli açıklamlar yaptı. CHP'nin adalet yürüyüşünü sert dill eleştiren canikli, "Kılıçdaroğlu'nun politikalarının terör örgütüne yakınlığı var. Marjinal grupların sokağa ineceği belli" dedi.

BYLOCK KULLANAN VEKİL YOK 

"FETÖ terör örgütü bütün çabalarımıza rağmen daha bitiredik" diyen Canakli'nin açıklamalarının satır başları şöyle: " kamu kurumlarında belirlenen FETÖ'cülerin tamamı ihraç edildi. Ama örgütün kendini gizleme yeteneği inanılmaz. Mevcut milletvekilleri ve bakanlar arasında bugün itibariyle Bylock kulandığı tespit edilen kimse yok.  Eskilerde var, teşkilatlarda var gereği yapılıyor. 300'den fazla kişi AK Parti'den FETö bağlantısı nedeniyle ihraç edildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 11:32
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