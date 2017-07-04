Hükümetten flaş açıklama! ‘ByLock kullanan milletvekili ya da bakan…’

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli katıldığı CNN Türk yayında önemli açıklamlar yaptı. CHP'nin adalet yürüyüşünü sert dill eleştiren canikli, "Kılıçdaroğlu'nun politikalarının terör örgütüne yakınlığı var. Marjinal grupların sokağa ineceği belli" dedi.

BYLOCK KULLANAN VEKİL YOK

"FETÖ terör örgütü bütün çabalarımıza rağmen daha bitiredik" diyen Canakli'nin açıklamalarının satır başları şöyle: " kamu kurumlarında belirlenen FETÖ'cülerin tamamı ihraç edildi. Ama örgütün kendini gizleme yeteneği inanılmaz. Mevcut milletvekilleri ve bakanlar arasında bugün itibariyle Bylock kulandığı tespit edilen kimse yok. Eskilerde var, teşkilatlarda var gereği yapılıyor. 300'den fazla kişi AK Parti'den FETö bağlantısı nedeniyle ihraç edildi.