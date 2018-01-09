Hükümet'ten Esed ve Rusya'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kentine yaptığı operasyonları eleştirdi. "Rejim Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri vuruyor. Bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar. Soçi'de bir araya gelecek kesimler bunu yapmamalı" ifadelerini kullandı.

Hatay'ın karşısına denk düşen İdlib ve çevresi, 4-5 Mayıs'taki Astana anlaşmasında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Rejim ve zaman zaman Rusya'nın bölgedeki ateşkes ihlalleri sürüyor