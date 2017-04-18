Hükümetten Erdoğan açıklaması: İstediği zaman...

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum sonuçları sonrası partiye üye olup olmayacağı yönündeki sorularını yanıtlayan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

Yüzde 85'in üzerinde bir katılım vatandaşlarımızın demokrasiyi sahiplenmesi konusunda önemliydi. Türkiye son derece olgun, demokratik olarak gelişmiş bir seçim kampanyası geride bıraktı. Evet diyenler, Hayır diyenler oldu, bireysel olarak kanaatlerini açıklayanlar oldu. Son derece olgun, keyifli ve barışçıl bir şekilde kampanya sürecini geride bıraktık."

"Sandık günü hem sandık başındaki güvenlik meselesi, hem oyların her sandığın mutlaka sonuçları alarak YSK ve il seçim kurullarına bildirilmesiyle birlikte bütün sandıklar güvenli şekilde merkezlere ulaştırılmış ve erken saatlerde seçim sonuçları elde edilmiştir. Bunların hepsinin üstünde böylesine önemli ve kapsamlı reformun millet iradesiyle gerçekleşmiş olmasıdır."

"KAZANAN MİLLET VE DEMOKRASİ OLMUŞTUR"

"Hiçbir dış etkinin, baskının gölgesinin olmadığı son derece temiz bir millet iradesiyle Türkiye belki de çok önemli yönetim sistemi değişikliğini ortaya koydu. Bu sonuçla birçok açıdan baktığımızda kazanan millettir ve demokrasidir. Milletimizin tamamı kazanmıştır."

"Bundan sonraki süreçte TBMM'ye düşen aradaki uyum sürecini hızlı şekilde gerçekleştirmek. YSK'nın kararını bekleyeceğiz. Resmen belirtmesiyle birlikte hemen Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. 18 maddenin her birisi hemen uygulamaya konulacak. Bu uyum süreci konusunda parlamentonun seri şekilde çalışarak süreyi başarılı şekilde geçireceğine eminim"

İSTEDİĞİ ZAMAN PARTİMİZE ÜYE OLABİLİR

Cuhmurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarının kesin olarak ilan edilmesinin ardından istediği zaman partimize üye olabilir.