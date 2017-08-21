Millî Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz’ı ziyaret eden Mustafa Kır, memurlarla hükümet arasında devam eden zam pazarlığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kır, Milli Görüş Lideri 54. Hükümet’in Başbakanı Necmettin Erbakan’ın masada işçi temsilcilerinin hükümetten istenilen zammın çok üstünde bir zam verdiğini hatırlattı. 1996 yılında Erbakan’ın ortaya koyduğu tavrın aynısını bu hükümetten de beklediklerini ifade eden Kır, “Biz hükümetten, 54. Hükümet’in Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın, bir sendikanın toplu sözleşme tekliflerine karşılık,

‘Hayır biz bu tekliflerinizi kabul etmiyoruz. Biz size daha fazla vermek istiyoruz’ diyen Erbakan’ın takındığı tavrı takınacağının beklentisi içindeyken, hükümetin böylesine komik bir teklifle gelmesini içimize sindirmemiz mümkün değildir. Hükümetten ‘Erbakan duruşu’ bekliyoruz” diye konuştu.

HÜKÜMET, EMEKÇİLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Hükümetin sendika tekliflerini adeta yok sayacak derecede enflasyon hesabına, mali disipline, bütçe imkânlarına sığınarak komik bir teklifle masaya gelmesini kabul etmeyeceklerinin ortada olduğunu belirten Kır, “Hükümetin 4. Toplu Sözleşme masasına yüzde 3+3’lük teklifle gelmesi 3 milyon 200 bin kamu çalışanını, 1 milyon 900 bin kamu emeklisini ve onların bakmakla yükümlü oldukları yaklaşık 20 milyon insanımızı hayal kırıklığına uğratmıştır. Son dönemlerde gelişen ve değişen ekonomik şartlar karşısında memur maaşlarının altın, döviz ve enflasyon karşısında nasıl gerilediğinin hesabını da iyi yapmak lazımdır. Emek hareketinin teklifini karşılama yerine eksiltme gayreti içinde olmasını son derece üzücü buluyoruz” dedi.

BANKALAR PAYINI ALIYOR MEMURLAR ALAMIYOR

Büyüyen ekonomiden bankalar, sermaye ve finans çevrelerinin büyük pay aldığına dikkat çeken Kır, şunları söyledi: “Fakat kamu görevlileri ve emeklilerinin maaş bordrolarına bu büyüme yansımıyor. Hükümet veya onun adına toplu sözleşme masasına oturan kamu işveren heyetinden beklentimiz, bir takım rakam cambazlıklarını kullanarak talep ve teklifleri ne kadar aza indirgeyebilirim görüşünden çıkıp, ne kadar yükseltebilirim mantığını harekete geçirmeleridir. Açlık sınırının 1.500’e yoksulluk sırının 4 bin 800’e dayandığı bir ortamda böylesine komik bir teklife imza atacağımızı kimse düşünmemelidir. Devlet imkânlarının paylaşımında adalet, hakkaniyet ve hakça bölüşüm olmalıdır.”

(Millî Gazete)



Erbakan Hoca, memura verdikleri yüzde 50 zammı böyle açıklamıştı