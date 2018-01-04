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Mehmet Şimşek'ten Cenk Tosun açıklaması

Mehmet Şimşek, Cenk Tosun'ın Everton'a transferi ile ilgili olarak açıklamada bulunarak, transferin cari açığa olumlu katkı yapacağını açıkladı.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:20
Mehmet Şimşek'ten Cenk Tosun açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Beşiktaşlı Cenk Tosun'ın Everton'a transferi ile ilgili olarak sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir açıklama yaptı. Transferin cari açığa olumlu katkı yapacağını söyledi.

Cenk Tosun'un 27 milyon euroya Everton'a transfer olacağı yönündeki haberi alıntılayan Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Eğer doğru ise Cenk Tosun ve #Beşiktaş’ı tebrik ederim. Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli..."

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 14:20
  1. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
  2. Cenk Tosun
  • YorumYorum31 dk önce
    Espri yapmış anlamadınız mı.
  • Remzi-1461Remzi-146151 dk önce
    Bizler vatandaşız,ekonomi uzmanı değiliz,fakat akla şöyle bir soru geliyor,bir futbolcunun transfer parasına kadar koskoca Türkiye Cumhuriyeti düştüyse vay halimize,Ak partide bir takım kişilerden bu aralar garip garip sesler çıkmaya başladı.Ak parti oturup çok çok iyi hesap yapması galiba çok iyi olur.Yerli,milli kişileri tam olarak seçmesi ülkemizin hayrına olur.Süleyman Soylu en güzel örnek...
  • alperenalperen1 sa önce
    Komedi
  • ArifArif1 sa önce
    Bir çiçekle bahar olmazmış.Keşke dolar avrolar bize gelsede dışarıya çıkmasa.
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