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Bakan Fikri Işık'tan 'bedelli askerlik' açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, terörle mücadele sürerken bedelli askerliğin konuşulmasının doğru olmadığını söyleyerek, "Kesinlikle gündemimizde yok" dedi.

23 Haziran 2017 Cuma 11:13
Bakan Fikri Işık'tan 'bedelli askerlik' açıklaması!

Katıldığı canlı yayında gündemi değerlendiren Bakan Fikri Işık, "Bakın Türkiye şu anda birkaç tane dünyanın başına bela terör örgütüyle mücadele ediyor. PKK ile mücadele sürüyor, DEAŞ ile mücadele var. Böyle bir dönemde bedelli askerliğin gündeme gelmesi dahi askerimizin moralini bozar. Terörle mücadele sürerken bedelli askerliğin konuşulmasını dahi doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 11:13
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