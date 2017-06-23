Bakan Fikri Işık'tan 'bedelli askerlik' açıklaması!

Katıldığı canlı yayında gündemi değerlendiren Bakan Fikri Işık, "Bakın Türkiye şu anda birkaç tane dünyanın başına bela terör örgütüyle mücadele ediyor. PKK ile mücadele sürüyor, DEAŞ ile mücadele var. Böyle bir dönemde bedelli askerliğin gündeme gelmesi dahi askerimizin moralini bozar. Terörle mücadele sürerken bedelli askerliğin konuşulmasını dahi doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.