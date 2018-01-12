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Hükümetten AYM'ye çok sert tepki: Sınırı aştı!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararına tepki gösterdi.

12 Ocak 2018 Cuma 08:27
Hükümetten AYM'ye çok sert tepki: Sınırı aştı!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Anayasa Mahkemesi verdiği Alpay ve Altan kararlarında “temyiz mahkemesi” gibi hareket edip karar vermiştir. Bilinmelidir ki Anayasa Mahkemesi,istinaf mahkemesi ve temyiz mahkemesi değidir; süper temyiz mahkemesi ise hiç değildir" dedi. 

Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, twitter'dan paylaştığı mesajda "Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi;anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış; suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir" dedi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 08:27
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