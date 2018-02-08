Hükümetten Avrupa Birliği'ne çok sert tepki!
Avrupa Birliği Bakanı Çelik, Avrupa'dan gelen açıklamalara tepki gösterdi. Bakan Çelik, "Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanıyor. AB terör örgütlerine sempati duyuyor" dedi.08 Şubat 2018 Perşembe 18:00
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik Avrupa Birliği'ne teröre yaklaşımı konusunda tepki gösterdi. "Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanıyor" ifadelerini kullanan Çelik, AB'nin terör örgütlerine sempati gösterdiğini söyledi.
Bakan Çelik, "Müttefiklermizin sivil kayıp ve endişe sözleri mesnetsiz. Kendilerine saldıran terörist, bizimkisi görünmüyor" dedi.
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