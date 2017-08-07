Hükümetten açıklama: Türkiye katılacak mı?
Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Eurovision 2018'e katılacağı haberleri en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ bu tartışmalara son noktayı koydu...07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:08
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yeni görevi nedeniyle gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve yöneticilerini kahvaltıda ağırladı.
BOZDAĞ: ŞU ANDA YOK ÖYLE BİR ŞEY
Bozdağ gazetecilerin 'Türkiye önümüzdeki yıl Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak mı' sorusuna 'Şu anda yok öyle bir şey.' yanıtını verdi.