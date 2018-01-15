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Hükümetten ABD'ye çok sert tepki!

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: ABD’nin PYD ordusu açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:47
Hükümetten ABD'ye çok sert tepki!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet SözcüsüBekir Bozdağ, "ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG’ye bugüne kadar verdiği destekler ile bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar, dostluğa da,müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz" dedi.

''ATEŞLE OYNAMAKTIR''

Bozdağ: "ABD'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için Türkiye yerine terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ile işbirliği ve bunlara binlerce tır silah desteği ve şimdi de bu terör örgütlerine 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' kılıfı altında sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır." ifadelerini kullandı

 

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 11:47
  1. ABD
  2. Bekir Bozdağ
  3. Ypg
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