Hükümetten ABD'ye çok sert tepki!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet SözcüsüBekir Bozdağ, "ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG’ye bugüne kadar verdiği destekler ile bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar, dostluğa da,müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz" dedi.

''ATEŞLE OYNAMAKTIR''

Bozdağ: "ABD'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için Türkiye yerine terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ile işbirliği ve bunlara binlerce tır silah desteği ve şimdi de bu terör örgütlerine 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' kılıfı altında sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır." ifadelerini kullandı