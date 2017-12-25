Ar-Ge Fonu'na 3 yılda 1.3 milyarlık destek!

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2014 yılında başlatılan TÜRKSAT 6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi Projesi'nin bakanlıkları tarafından Ar-Ge Fonu ile desteklendiğini belirtti. Arslan, "Sözkonusu projeye bugüne kadar bakanlığımız tarafından toplam 243 milyon 839 bin 337 lira aktarılmıştır" bilgisini verdi.

Arslan, ULAK projesiyle 5G projesine ise Ar-Ge Fonu'ndan herhangi bir para aktarımı olmadığını söyledi. Bakan Arslan, Ar-Ge fonundan desteklenecek projelerin seçiminin, ön değerlendirme ve proje değerlendirmesi olarak iki aşamada yapıldığını bildirdi. Arslan ön değerlendirmede projenin içeriği ve Ar-Ge tanımına uygunluğu, ikinci aşamada ise yenilikçi yönü, uygulanabilirlik, ekibin niteliği, teknolojik altyapısı ve geliştirilebilme eğilimi ile ticari risk içerip içermediği gibi kriterlerin esas alındığını söyledi.