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Hükümetten 110 bin yeni memur müjdesi

Hükümet 2018 yılında kamuya 110 bin yeni memur alımı için düğmeye bastı.

02 Ocak 2018 Salı 10:38
Hükümetten 110 bin yeni memur müjdesi

Hükümet, 2018'de de sosyal güvenlik ve çalışma yaşamında yediden yetmişe toplumun tüm kesimlerini rahatlatan adımlar atmaya devam edecek. Bu yıl kamuya yapılacak 110 bin atamada sağlık, eğitim, yargı başı çekerken, 5 bin engelli vatandaş da işbaşı yapacak.

KAMUYA 110 BİN ATAMA

Takvim'in haberine göre; Bu yıl kamuya 110 bin yeni memur alınacak. Alımların kurumlara dağılımı, Sağlık Bakanlığı'na 36 bin, Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin öğretmen, Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 müezzin, imam ve Kur'an öğreticisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu'na 10 bin 900 personel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin personel, üniversitelere 4 bin üniversite hastanelerine 7 bin personel alınacak.

5 BİN ENGELLİ VATANDAŞ İŞBAŞI YAPACAK

Bu yılın ilk çeyreğinde 2 bin 500, son çeyreğinde 2 bin 500 olmak üzere 5 bin engelli vatandaş kamuya yerleştirilecek. İlk çeyrekteki yerleştirme Mart ayında yapılacak.

Siber güvenlik, yenilebilir enerji, bulut bilişim, kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençlerin 9 aya kadar değişen sürelerde eğitim ve günlük 75 lira cep harçlığı alması sağlanacak.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 10:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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