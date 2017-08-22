Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam

1 Ağustosta başlayan toplu sözleşmede gece yarısı uzlaşmaya varıldı. İşte memurun alacağı zam oranı...

22 Ağustos 2017 Salı 07:05
Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam

1 Ağustos'ta başlayan Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk teklifini 14 Ağustos'ta sunmuştu. Son teklifini ise dün sundu.

Yetkili Konfederasyon Memur-Sen ile Hükümet arasında süren görüşmelerde toplu sözleşmede gece yarısı uzlaşmaya varıldı.

Varılan uzlaşma gereği memurlar 2018 için yüzde 4+3,5, 2019 için ise yüzde 4+5 zam alacak.

Varılan mutabakat ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle:

2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda;

2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5,

2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir.

Anlaşmaya ilişkin imza töreni 22.08.2017 (Salı) tarihinde saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 07:05
  1. memur toplu sözleşme
  2. Memur toplu sözleşme görüşmeleri
  3. 2018 memur zammı
  4. 2019 memur zammı
  • sendikaya hayırsendikaya hayır15 dk önce
    birde sürekli memur maaşlarına kafayı takanlar. birzda kamuda memurla aynı işi yapan ama ondan %40-50 fazla maaş alan kamu işçileri ile uğraşın. onlar özel sektördeki işçiler gibi uzun saatler ve zorlu şartlarda işçilik yapmıyorlar. %80 kendi kurumları kapandığından memurla aynı masa başı işi yapıyorlar. bir de asgari ücret şu özel sektörde işçi maaşı düşük diyen arkadaşlar. size 2 kuruş zamı vermek istemeyen ama gece klüolerinde bir gece 50 100 bin parayı harcayan telekızlara gecelik 10 bin dolar veren, eşine kızına metresine 500 bin tl lik araba alan patronlarınıza diklenin. mücadele edin, bizi de çağırın destek verelim. 2. olarak yapılan her iş aynı mı. ben bankada 6 yıl çalıştım, şu anda benle başlayanların çoğu en az 7 bin tl alıyor. sen bankacıya gidip ben asgari ücret alıyorum sen nasıl 7-10 bin maaş alabiliyorum diyebiliyor musun. Memurluktaki çoğ meslek de öyle vasıf bilgi eğitim gerektiren işler.
  • Yasin AyYasin Ay18 dk önce
    Yazıklar olsun Sana Başkan, Şovmen çafçaflı sözler ezberleyerek ortalıkta naralar atıyordun ne oldu, kaça sattın memuru kim sana dedi hükümetle anlaş, Haram olsun sana haklarımız, bizden kesilen aidatlarla yeyip içiyorsun haram zıkkım olsun, boğazından gelsin, çoluk çocuğuna yedirme.
  • SezaSeza30 dk önce
    Allah devletimize zeval vermesin.
  • ademadem30 dk önce
    Ali yalçın hükümetin son teklifini "müzakereye yakın,imzaya uzak" diyerek değerlendirmişti.görülüyor ki müzakereye yakınlık hükümetin son teklifi verdiği saatten 8-9 saat sonrası,imzaya uzaklığı ise0,5 puan uzaklıkmış. bir önceki başkan gibi siz de masa başında memuru satarak herhaldevekilliği kaptınız gibime geliyor.ne diyelim şimdiden hayırlı olsun vekilliğiniz.2019 ak parti ve REİS için zor bir yıl olacak.
  • MisafirMisafir35 dk önce
    İkramiye ne oldu. Basın amma senaryo yazdı oynadı.
  • Yasin A.Yasin A.37 dk önce
    Seçim zamanı diye 2019 da artırmışlar uyanıklar hani bayram ikramiyesi verdirecektiniz ne oldu ona
  • Ahmet Faruk ÇarıkcıoğluAhmet Faruk Çarıkcıoğlu38 dk önce
    Zam oranları çok düşük. Memur üvey evlat gibi. Rahmetlik Erbakana Hoca olmasaydı, memur şimdi yerlerde idi.
  • yılmaz karayılmaz kara43 dk önce
    sendikamı dediniz. ya beyler sizler memur takımı olanlar okumuş insanlarsınız. sendikalarınkapitalist sistemdeki tek görevleriçalışanları hükümetlere pazarlamaktır. ve bu hükümetler değişsedesendikaların bu görevleri değişmeyecektir. sendikalar ne işe yarar, üyelerinden bol bol haraç keser, ehli keyf yaşarlar. bana aksini söyleyecek bir babayiğit varmı. kardeşimbu ülkede sendikacılık olsa bu toplum zaten böyle açlığa sefalete mahkum edilebilirmi.memurun grev hakkı yokmuş eeee o zamansendikaya ne gerek var.
  • ERDAL TUNÇERDAL TUNÇ47 dk önce
    O KADAR SENDİKAYA LAF SÖYLÜYORSUNUZ DELİKANLIYSANIZ İSTİFA EDERSİNİZDE GÖRELİM
  • yoğsayoğsa51 dk önce
    çok olmuş memur maaşını kısın soysal yardıma abanın oy vermeyiz yoğsa
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İran gözdağı! Sadece 5 gün sürer
  1. İran gözdağı! Sadece 5 gün sürer
  2. Avrupa Birliği'nden küstah Erdoğan..
  3. Diyarbakır'da sıcak çatışma çıktı!
  4. Darbecilerin ilk işi ortaya çıktı!..
  5. TBMM: Milletvekillerine 20 bin lira..
  6. CHP'nin 2019 hedefi o 7 büyükşehir
  7. Ne olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!
  8. Diyarbakır'da şiddetli çatışma! 2..
  9. Altın fiyatları bugün ne kadar?
  10. Ev ve araba alacaklar dikkat! Büyük..
  11. Kurbanlık satışında büyük oyun! Dikkat..
  12. Amerika bombalarıyla ayağını..
  13. Başakşehir tarih yazma peşinde!..
  14. Lüks araçları görenler şaştı kaldı…..
  15. Özel ekipler geldi! Giriş çıkışlar..
  16. Şeker kutusunda Extacy'ye jandarma..
  17. Et tansiyonu yükseltir mi?
  18. Rodos'tan denize bırakılan mektup..
  19. Brent petrol 52 doları zorluyor
  20. İstanbul'da bu sabah! Poşetlediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması
Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
Son saniye penaltısında şov yapmak isteyen futbolcu...
Son saniye penaltısında şov yapmak isteyen futbolcu...