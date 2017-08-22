Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam

1 Ağustos'ta başlayan Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk teklifini 14 Ağustos'ta sunmuştu. Son teklifini ise dün sundu.

Yetkili Konfederasyon Memur-Sen ile Hükümet arasında süren görüşmelerde toplu sözleşmede gece yarısı uzlaşmaya varıldı.

Varılan uzlaşma gereği memurlar 2018 için yüzde 4+3,5, 2019 için ise yüzde 4+5 zam alacak.

Varılan mutabakat ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle:

2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda;

2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5,

2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir.

Anlaşmaya ilişkin imza töreni 22.08.2017 (Salı) tarihinde saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir.