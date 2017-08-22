Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
1 Ağustosta başlayan toplu sözleşmede gece yarısı uzlaşmaya varıldı. İşte memurun alacağı zam oranı...22 Ağustos 2017 Salı 07:05
1 Ağustos'ta başlayan Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk teklifini 14 Ağustos'ta sunmuştu. Son teklifini ise dün sundu.
Yetkili Konfederasyon Memur-Sen ile Hükümet arasında süren görüşmelerde toplu sözleşmede gece yarısı uzlaşmaya varıldı.
Varılan uzlaşma gereği memurlar 2018 için yüzde 4+3,5, 2019 için ise yüzde 4+5 zam alacak.
Varılan mutabakat ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle:
2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda;
2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5,
2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.
Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir.
Anlaşmaya ilişkin imza töreni 22.08.2017 (Salı) tarihinde saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
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sendikaya hayır15 dk önce birde sürekli memur maaşlarına kafayı takanlar. birzda kamuda memurla aynı işi yapan ama ondan %40-50 fazla maaş alan kamu işçileri ile uğraşın. onlar özel sektördeki işçiler gibi uzun saatler ve zorlu şartlarda işçilik yapmıyorlar. %80 kendi kurumları kapandığından memurla aynı masa başı işi yapıyorlar. bir de asgari ücret şu özel sektörde işçi maaşı düşük diyen arkadaşlar. size 2 kuruş zamı vermek istemeyen ama gece klüolerinde bir gece 50 100 bin parayı harcayan telekızlara gecelik 10 bin dolar veren, eşine kızına metresine 500 bin tl lik araba alan patronlarınıza diklenin. mücadele edin, bizi de çağırın destek verelim. 2. olarak yapılan her iş aynı mı. ben bankada 6 yıl çalıştım, şu anda benle başlayanların çoğu en az 7 bin tl alıyor. sen bankacıya gidip ben asgari ücret alıyorum sen nasıl 7-10 bin maaş alabiliyorum diyebiliyor musun. Memurluktaki çoğ meslek de öyle vasıf bilgi eğitim gerektiren işler. Yasin Ay18 dk önce Yazıklar olsun Sana Başkan, Şovmen çafçaflı sözler ezberleyerek ortalıkta naralar atıyordun ne oldu, kaça sattın memuru kim sana dedi hükümetle anlaş, Haram olsun sana haklarımız, bizden kesilen aidatlarla yeyip içiyorsun haram zıkkım olsun, boğazından gelsin, çoluk çocuğuna yedirme. Seza30 dk önce Allah devletimize zeval vermesin. adem30 dk önce Ali yalçın hükümetin son teklifini "müzakereye yakın,imzaya uzak" diyerek değerlendirmişti.görülüyor ki müzakereye yakınlık hükümetin son teklifi verdiği saatten 8-9 saat sonrası,imzaya uzaklığı ise0,5 puan uzaklıkmış. bir önceki başkan gibi siz de masa başında memuru satarak herhaldevekilliği kaptınız gibime geliyor.ne diyelim şimdiden hayırlı olsun vekilliğiniz.2019 ak parti ve REİS için zor bir yıl olacak. Misafir35 dk önce İkramiye ne oldu. Basın amma senaryo yazdı oynadı. Yasin A.37 dk önce Seçim zamanı diye 2019 da artırmışlar uyanıklar hani bayram ikramiyesi verdirecektiniz ne oldu ona Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu38 dk önce Zam oranları çok düşük. Memur üvey evlat gibi. Rahmetlik Erbakana Hoca olmasaydı, memur şimdi yerlerde idi. yılmaz kara43 dk önce sendikamı dediniz. ya beyler sizler memur takımı olanlar okumuş insanlarsınız. sendikalarınkapitalist sistemdeki tek görevleriçalışanları hükümetlere pazarlamaktır. ve bu hükümetler değişsedesendikaların bu görevleri değişmeyecektir. sendikalar ne işe yarar, üyelerinden bol bol haraç keser, ehli keyf yaşarlar. bana aksini söyleyecek bir babayiğit varmı. kardeşimbu ülkede sendikacılık olsa bu toplum zaten böyle açlığa sefalete mahkum edilebilirmi.memurun grev hakkı yokmuş eeee o zamansendikaya ne gerek var. ERDAL TUNÇ47 dk önce O KADAR SENDİKAYA LAF SÖYLÜYORSUNUZ DELİKANLIYSANIZ İSTİFA EDERSİNİZDE GÖRELİM yoğsa51 dk önce çok olmuş memur maaşını kısın soysal yardıma abanın oy vermeyiz yoğsa