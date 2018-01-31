Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hükümete seslendiler: Emir verin köklerini kazıyalım

İzmir’de emekli 2 bin 500 özel harekatçı, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda gönüllü asker olmak için Valiliğe dilekçe verdi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 17:10
Hükümete seslendiler: Emir verin köklerini kazıyalım

İzmir’de emekli 2 bin 500 özel harekatçı, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda gönüllü asker olmak için Valiliğe dilekçe verdi.

Türk Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği çatısı altında bulunan 2 bin 500 özel harekatçıyı temsilen toplanan özel harekatçılar, İzmir Valisi Valisi Erol Ayyıldız’a, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mensuplarını temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda yer alabileceklerini ve her an göreve hazır olduklarını belirten dilekçe verdi.

Dilekçeyi teslim etmelerinin ardından Valilik önünde basın açıklaması yapan özel harekatçılar, özel harekatın emeklisinin olmayacağını ve harekete geçmek için sadece bir emir beklediklerini söyledi.

“Bu daha başlangıç”

Grup adına basın açıklamasını okuyan Türk Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yenen, “Devletimizin bekası için hükümetimizin almış olduğu kararla kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’e operasyon başlattı. Şer odakları ve destekçilerinin beklemediği bu operasyon, Türk milletinin sınır güvenliğinin olmazsa olmazı olduğu ABD ve köpekleri tarafından umarım anlaşılmıştır. Bu daha başlangıç diyelim. Buradan içimizdeki bu milletin ekmeğini yiyen ama her fırsatta hainlikten geri kalmayan satılmışlara da seslenmek istiyorum. Acele etmeyin sıra size de gelecek. Bu milletin buna gücü yeter. Gezi’nin, 17-25 Aralık’ın, Hendek olaylarının ve 15 Temmuz’un senaristi ABD’nin son oyunu başarısız olmuştur” dedi.

“Emrinizi bekliyoruz, köklerini kazımaya hazırız”

Hükümet yetkililerine de seslenen Yenen, “Emekli Polis Özel Harekatçılar hayatlarını savaşmaya ve milletimizin bekasına adamış Türk milletinin sevgisini ve takdirini kazanmış kahramanlardır. Bu kahramanlar 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de göreve hazırdır. Emrinizi bekliyoruz. PKK’nın da DEAŞ’ın da YPG’nin de kökünü kazımaya hazırız. Kahraman ordumuzun yanındayız. Her daim göreve ve şehadete talibiz” ifadelerini kullandı.

Emekli Özel Harekat Polis Memuru Hidayet Erkci de bugün Afrin’de omuz omuza mücadele eden kahraman Türk askerlerinin neler yaşadıklarını çok iyi anladıklarını ve kendilerinin de bir zamanlar o şartlarda mücadele ettiğini ve yine aynı şekilde vatan için canlarını vermeye hazır olduklarını ifade etti.

İHA

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 17:10
  1. İzmir
  2. Türk Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği
  3. Zeytin Dalı Harekatı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendini başkan ilan ettiğini duyurdu
    1. Kendini başkan ilan ettiğini duyurdu
    2. Galatasaray'da bir ayrılık daha
    3. Siyonistler kan dökmeye başladı
    4. Fransa'da daha önce görülmemiş grev
    5. ABD'den Katar açıklaması
    6. İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a..
    7. ''ABD'nin verdiği hiçbir planı kabul..
    8. Pazarlıkta anlaşamadığı emlakçıya..
    9. Terör yandaşları camilere saldırdı
    10. Deneme sürüşü faciayla son buldu!
    11. Terör örgütü PKK'dan Afrin'den yeni..
    12. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretlerine..
    13. Sözde bayram diye sokaklara böyle..
    14. Saraybosna ile Belgrad için düğmeye..
    15. O ülkede pazar gününe alışveriş yasağı..
    16. UGETAM, İTÜ ve İstanbul Üniversitesi..
    17. ''Türklerin Avrupa'ya gaz sağlaması..
    18. Süper Mavi Kanlı Ay tutulması..
    19. Belçika 'en karanlık' dönemlerinden..
    20. Bu yıl rekora gidiyor... 2 milyonu..
    Türkiye'den müthiş atak!
    Türkiye'den müthiş atak!
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!