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Hükümet ve sendika anlaşırsa memur ve emekliler çifte bayram yapacak

Memur maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeleri kapsamında hükümet yarın zam teklifini sunacak.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 00:43
Hükümet ve sendika anlaşırsa memur ve emekliler çifte bayram yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, 1 Ağustos'ta yapılan ilk toplantıyla başlayan 4. dönem toplu görüşme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Hizmet kollarına ait tekliflerin kurulan komisyonlarda ele alınmasıyla devam eden görüşmelerde, genel teklifler de masaya yatırıldı.

Genel teklifler arasında görüşme sırası en kritik konu olan maaş artışına geldi. Bu aşamada, Memur-Sen'in sunduğu üç alternatifli zam teklifine karşılık hükümetin sunacağı teklif bekleniyor.

Gözlerin çevrildiği hükümet, yarın zam teklifini Bakan Sarıeroğlu başkanlığında yapılacak toplantıda sendikalara sunacak. Bu adımın ardından da yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren zam pazarlığı başlayacak.

TARAFLAR ANLAŞIRSA ÇİFTE BAYRAM OLUR

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, yaklaşık iki haftadır devam eden görüşmelerin en kritik kısmının maaş artışları maddesi olduğunu belirtti.

Konfederasyon olarak sundukları üç alternatifli zam teklifiyle hükümetin karşısına çıktıklarını aktaran Tonbul, görüşmelerde hükümetin de teklifini sunma aşamasına kadar gelindiğini belirtti.

Hükümetin sunacağı zam teklifinin görüşmelerin seyrini etkileyecek nitelikte olduğuna işaret eden Tonbul, "Hükümet kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak bir teklifte bulunursa görüşmeler rahat geçer, buna karşın beklentilerin uzağındaki her teklif ise görüşmeleri zora sokar.

Memur-Sen olarak sunduğumuz teklifler gayet makul ve mantıklı teklifler, öyle hükümetin bu artışlar bütçeyi zorlar gerekçesini sunabileceği teklifler değil." dedi.

Toplu görüşmelerin 5 milyon kişiyi doğrudan, 20 milyon kişiyi de dolaylı etkilendiğini anlatan Tonbul, görüşmelerin uzlaşıyla sonuçlanması halinde vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı ile çifte bayram yapabileceğini belirtti.

MEMUR-SEN 2018 İÇİN YÜZDE 10.6 ZAM İSTİYOR

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeleri için Memur-Sen, üç alternatifli teklif sunmuştu.

Buna göre, ilk teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor.

İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor.

1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor.

Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere, ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 00:43
  1. Memur-Sen
  2. toplu görüşmeler
  3. memur zammı
  4. emekli zammı
  5. 2018 memur zammı
  6. 2019 memur zammı
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