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Hükümet spekülatörlerin et oyununu bozdu

Fırsatçılara geçit yok. Hükümet, et spekülatörlerinin oyununu ESK'ya sıfır gümrük vergisiyle ithal izni vererek bozdu. Kurum, 500 bini büyükbaş olmak üzere 975 bin canlı hayvan ithal edecek.

30 Temmuz 2017 Pazar 11:57
Hükümet spekülatörlerin et oyununu bozdu

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tedbirlerini artıran Hükümet, et fiyatlarındaki tırmanışı önlemek için Et ve Süt Kurumu'na (ESK) canlı hayvan ve et ithali yetkisi verdi. Kurum önümüzdeki yılın sonuna kadar 500 bin büyükbaş hayvan, 475 bin baş koyun ve keçi, 75 bin ton büyükbaş hayvan eti ile 20 bin ton çeyrek karkas et ithal edebilecek. Gümrük vergisine tabi olmadan yapılan ihracat ile piyasalarda et spükalatörlüğünün önüne geçilirken, halkın ucuz et yemesi de sağlanmış olacak.

Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak dün yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu kararına göre ESK'ya sıfır gümrük vergisiyle 2018 yılı sonuna kadar 500 bin canlı büyükbaş hayvan, 475 bin baş canlı koyun ve keçi ve 75 bin ton taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti ile 2017 yılı sonuna kadar da 20 bin ton çeyrek karkas et kontenjanı ayrıldı. Bu karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığı'nca ithal lisansı düzenlenecek.

BUĞDAY DA GETİRİLECEK

Bakanlar Kurulu, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi hakkında karar çerçevesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) de sıfır gümrük vergisiyle buğday, arpa, mısır ve pirinç ithali için yetki verdi. Bu yetkiyle TMO, Mayıs 2018 sonuna kadar 750 bin ton buğday ve mahlut, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır, 100 bin ton pirinç ithal edebilecek.

BESİCİLER HIRSIZLARA KARŞI DAYANIŞMAYA GİTTİ 

Kars'ta Kurban Bayramı öncesi artan hayvan hırsızlıklarına tepki gösteren besiciler, sorunlarının çözüme kavuşmasını sağlamak için "dayanışma grubu" kurarak yetkililerden yardım istedi. Mağdurlar adına açıklama yapan Atalay Keleşoğlu, mağdurların sorunlarını toplu şekilde çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti. Keleşoğlu, "Kars'ta mağdur olan üreticilerle bir araya geldik. 28 kişiyiz, bir yıl içinde 150'ye yakın hayvanı çalınan mağdur var. Son bir hafta içerisinde 240 hayvan çalındığını tespit ettik. Bir hafta önce kurduğumuz platforma 20'ye yakın köy katıldı. Kars'ın değişik köylerinde hayvan hırsızlığı var. Sayımız zaman içerisinde 100-150 kişiyi bulacak. Amacımız Doğu Anadolu'daki tüm besicileri bu konuda bilinçlendirmek" diye konuştu. Besici Ahmet Çarman ise kendisinin de mağdur olduğunu ve hayvanlarının çalındığını aktardı. Rufet Mencütekin de yetkililerden bölgede yaşanan hırsızlık olaylarının önlenmesi ve çalınan hayvanların bulunması konusunda yardım beklediklerini anlattı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 11:57
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  • KocasolakKocasolak27 dk önce
    İyi hayvancılık bitsin,kimse yapmasın bu işi. Çare bu değil,zavallı köylü çiftci nasıl yaşıyor kaça mal ediyor bilen var mı? Reis bu oyunlarla ithalat yapıp KÖŞE dönenlere dikkat et. Bi araştırma yapın. Yem barınma işcilik kaça mal oluyor. Reis oyuna gelme, destek ver üreten NASIRLI ellere, ithalattan kılıma karşısında KAZANAN a fırsat verme.
  • Bergamalı cobanBergamalı coban36 dk önce
    Hükümetimiz sadece biz çiftçileri bozuyor.et itali bizi vuruyor hayvan satışımız ucuzladı ineğe 2500 TL veriyorlar alıcılar alayım dedinmi 10000 TL neyin kafası bu akp liyim ama hep bizi vuruyor sonu ANAP gibi olacak böyle gidese
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