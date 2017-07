Hükümet spekülatörlerin et oyununu bozdu

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tedbirlerini artıran Hükümet, et fiyatlarındaki tırmanışı önlemek için Et ve Süt Kurumu'na (ESK) canlı hayvan ve et ithali yetkisi verdi. Kurum önümüzdeki yılın sonuna kadar 500 bin büyükbaş hayvan, 475 bin baş koyun ve keçi, 75 bin ton büyükbaş hayvan eti ile 20 bin ton çeyrek karkas et ithal edebilecek. Gümrük vergisine tabi olmadan yapılan ihracat ile piyasalarda et spükalatörlüğünün önüne geçilirken, halkın ucuz et yemesi de sağlanmış olacak.

Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak dün yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu kararına göre ESK'ya sıfır gümrük vergisiyle 2018 yılı sonuna kadar 500 bin canlı büyükbaş hayvan, 475 bin baş canlı koyun ve keçi ve 75 bin ton taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti ile 2017 yılı sonuna kadar da 20 bin ton çeyrek karkas et kontenjanı ayrıldı. Bu karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığı'nca ithal lisansı düzenlenecek.

BUĞDAY DA GETİRİLECEK

Bakanlar Kurulu, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi hakkında karar çerçevesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) de sıfır gümrük vergisiyle buğday, arpa, mısır ve pirinç ithali için yetki verdi. Bu yetkiyle TMO, Mayıs 2018 sonuna kadar 750 bin ton buğday ve mahlut, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır, 100 bin ton pirinç ithal edebilecek.

BESİCİLER HIRSIZLARA KARŞI DAYANIŞMAYA GİTTİ

Kars'ta Kurban Bayramı öncesi artan hayvan hırsızlıklarına tepki gösteren besiciler, sorunlarının çözüme kavuşmasını sağlamak için "dayanışma grubu" kurarak yetkililerden yardım istedi. Mağdurlar adına açıklama yapan Atalay Keleşoğlu, mağdurların sorunlarını toplu şekilde çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti. Keleşoğlu, "Kars'ta mağdur olan üreticilerle bir araya geldik. 28 kişiyiz, bir yıl içinde 150'ye yakın hayvanı çalınan mağdur var. Son bir hafta içerisinde 240 hayvan çalındığını tespit ettik. Bir hafta önce kurduğumuz platforma 20'ye yakın köy katıldı. Kars'ın değişik köylerinde hayvan hırsızlığı var. Sayımız zaman içerisinde 100-150 kişiyi bulacak. Amacımız Doğu Anadolu'daki tüm besicileri bu konuda bilinçlendirmek" diye konuştu. Besici Ahmet Çarman ise kendisinin de mağdur olduğunu ve hayvanlarının çalındığını aktardı. Rufet Mencütekin de yetkililerden bölgede yaşanan hırsızlık olaylarının önlenmesi ve çalınan hayvanların bulunması konusunda yardım beklediklerini anlattı.