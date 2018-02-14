Hükümet sistemine dair her şey burada

CENGİZ ALMIŞ/İSTANBUL Yazar kitabıyla ilgili olarak, “6 Nisan 2017 günü yapılan referandumun konusu, sair zamanda yapılan herhangi bir anayasa değişikliğinin değil 2007’de somut olarak ortaya çıkmış bir zaruretin de yerine getirilmesiydi. İktidarda olan ve TBMM’de çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti’nin vesayetçilerin işaret ettiği değil kendisinin gösterdiği bir adayla seçime gitmesinin önüne geçmek hedefiyle bir dizi hukuk ve siyaset dışı gelişme yaşandı” diyerek özetliyor.