Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Nurettin Canikli: İşsizlik rakamları daha da düşecek

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulunarak işsizliğin düşmeye devam edeceğini açıkladı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:51
Nurettin Canikli: İşsizlik rakamları daha da düşecek

Türkiye'nin beklediği rakamlar bu sabah saatlerinde açıklandı. TÜİK, Mart-Nisan-Mayıs dönemini kapsayan işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Nisan dönemi işsizlik oranı yüzde 10,5 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 12,4 oldu. Önceki dönemde ise işsizlik oranı yüzde 11,7 seviyesindeydi. Beklenti ise yüzde 11 olarak açıklanmıştı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, işsizliğin düşmeye devam edeceğini belirtti.

Canikli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

"Ekonomimizin güçlü büyüme performansı istihdam üreten bir büyümedir." ifadesini kullanan Canikli, işsizliğin düşmeye devam edeceğini bildirdi.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:51
  1. TÜİK
  2. nurettin canikli
  3. Türkiye İstatistik Kurumu
  4. TÜİK işsizlik rakamları
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    1. Kamyonun kapakları açılınca ortaya..
    2. Hükümet müjdeyi verdi: Daha da düşecek
    3. HDP'li vekile hain paylaşım sonrası..
    4. PKK vahşeti! Korucular bu halde buldu…
    5. Rusya ve Türkiye arasında 'şehitlik'..
    6. Yeni ortaya çıktı! Türkiye’nin en..
    7. O ilimizdeki görüntüler Erdoğan'ı..
    8. AB'den Esed rejimine büyük şok!
    9. PKK'lı teröristler yaşlı çobanı infaz..
    10. Resmen açıklandı''teklif aldık..
    11. Olayın ardından Terim ilk kez ortaya..
    12. Juventus Türk yıldız için tam 160..
    13. Kaplanın şovunu ilgiyle izlediler
    14. Samsun’da ortalık savaş alanına döndü…..
    15. Melih Gökçek'ten şoke eden 'suikast'..
    16. TSK'dan flaş açıklama: 17 asker yaralı!
    17. Beşiktaş en çok savunma oyuncularından..
    18. Bir 'hero' rezaleti daha!
    19. Bomba İddia:Arda Turan'ı yumrukladılar
    20. 'Demirören'in aile dostu Arda Turan'ı..
    Aleyna Tilki’den ‘Aptalca’ 15 Temmuz mesajı
    Aleyna Tilki’den ‘Aptalca’ 15 Temmuz mesajı
    AB'den bir şantaj daha! İdam gelirse...
    AB'den bir şantaj daha! İdam gelirse...
    Meydanları görünce yine yüzleri düştü!
    Meydanları görünce yine yüzleri düştü!
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı