Nurettin Canikli: İşsizlik rakamları daha da düşecek

Türkiye'nin beklediği rakamlar bu sabah saatlerinde açıklandı. TÜİK, Mart-Nisan-Mayıs dönemini kapsayan işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Nisan dönemi işsizlik oranı yüzde 10,5 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 12,4 oldu. Önceki dönemde ise işsizlik oranı yüzde 11,7 seviyesindeydi. Beklenti ise yüzde 11 olarak açıklanmıştı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, işsizliğin düşmeye devam edeceğini belirtti.



Canikli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.



"Ekonomimizin güçlü büyüme performansı istihdam üreten bir büyümedir." ifadesini kullanan Canikli, işsizliğin düşmeye devam edeceğini bildirdi.