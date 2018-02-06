Hükümet karşı çıktı: İsrailli bakan bu ülkeye gelmez!

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in, "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasa tasarısıyla ilgili sözlerine Polonya hükümetinden tepki geldi.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Polonya hükümet sözcüsü Joanna Kopcinska, "Bennett'in açıklamaları ziyaretin gerçekleşmemesini gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Bennett'in, çarşamba günü Polonya'yı ziyaret edeceği belirtilmişti.

Polonya'daki tartışmalı yasa tasarısını eleştiren açıklamalarda bulunan Bennett, başkanlığını yaptığı Yahudi Evi Partisinin toplantısında, "Tarih, Polonya halkının Yahudi soykırımına dahil olduğunu göstermiştir. Mesaj açıktır; tarih yeniden yazılamaz ama geleceği hep birlikte yazabiliriz." demişti.

Polonya Senatosu 1 Şubat'ta, Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı.

NAZİ KAMPI İDDİASINA 3 YIL HAPİS

Polonya’daki Nazi ölüm kamplarının "Polonya ölüm kampı" şeklinde nitelendirilmesini de yasaklayan tasarı, bu gibi ithamlarda bulunan kişilere ise 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Tasarının parlamentodan geçmesi İsrail'in tepkisine neden oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Polonyalılara yasa tasarısını geri çekmeleri çağrısında bulunarak, "Kimse tarihi değiştiremez ve Yahudi soykırımı inkar edilemez." ifadesini kullandı.

Tasarının meclis onayı almasına ABD’den de tepki geldi. Amerikalı yetkililer, tasarının ülkede ifade özgürlüğüne zarar vereceğini belirterek, tasarının yasalaşması halinde iki ülke arasındaki diplomatik uyuşmazlığın artacağını kaydetti.

Polonya hükümeti ise yasanın hedefinin ifade özgürlüğünü kısıtlamak değil, ülkenin uluslararası camiada "adını korumak" olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, eleştirilere yanıt verirken geri adım atmayacaklarını ve ülkesinin "tarihi gerçekleri savunacağını" söyledi.

Tasarıyı hazırlayan Adalet Bakanı Yardımcısı Partyk Jaki de "özellikle İsrail’in tepkisinin tasarının ne kadar gerekli olduğunun bir kanıtı olduğu" görüşünü savundu.

Polonya, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi rejimi tarafından işgal edilmiş ve ülkede Polonyalı Yahudiler dahil milyonlarca kişi öldürülmüştü. Nazi işgali sonrası Polonya’da başta Auschwitz olmak üzere birçok "ölüm kampı" kurulmuştu.