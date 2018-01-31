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Bekir Bozdağ'dan Zeytin Dalı açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı harekatının sınırının Afrin bölgesi olduğunu açıkladı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 13:47
Bekir Bozdağ'dan Zeytin Dalı açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Zeytin Dalı harekatının sınırının Afrin bölgesi olduğunu söyleyerek, “Münbiç'e ve Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatlar, bunlar ayrı harekatlar” dedi.

Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu harekatın sınırı Afrin bölgesi. Bu harekat hedefine ulaştığında Türkiye burada duracak, hiç demedik. Bu harekatın adı, hedefi bu. Bu harekat bakımından sınır bu. Ama Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi Münbiç'e ve Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatlar, bunlar ayrı harekatlar.

ABD'YE AFRİN UYARISI

Türkiye ile ABD karşı karşıya elbette gelmemelidir. Biz 'gelmesin' diye uğraşıyoruz ama bu sadece Türkiye'nin uğraşıyla olacak bir iş değil. Aynı şekilde ABD'nin de arazideki görevlilerini, Türkiye ile karşı karşıya gelmemeleri konusunda uyarması ve onların da Türkiye ile karşı karşıya gelmemeye özen göstermesi gerekir."

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 13:47
  1. Bekir Bozdağ
  2. Afrin
  3. Münbiç
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