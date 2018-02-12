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Hükümet harekete geçti! Evi olmayan kalmayacak

Hükümet konut fiyatlarının yüksek olduğu kentlerde gelir seviyesi düşük vatandaşların ev sahibi olabilmesi için adeta seferberlik ilan etti.

12 Şubat 2018 Pazartesi 08:01
Hükümet harekete geçti! Evi olmayan kalmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TOKİ başta olmak üzere ilgili kurumlar bu yıl dar gelir gruplarına yönelik konut üretimine yoğunlaşacak. Nüfustaki artış dikkate alınarak İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde dar gelirli kesimin ev sahibi olması sağlanacak.

KONUT HESABI YENİDEN DÜZENLENİYOR

Meclis'te görüşmeleri süren ekonomi paketi kapsamında konut hesabı uygulaması yeniden düzenleniyor. İlk kez konut sahibi olacak vatandaşlara daha fazla devlet desteği veriliyor.

BANKALAR DA DESTEKLEYECEK

Sosyal-kiralık konut projelerine kredilerde kolaylık sağlanacak. Bankalar da yeni finansman modelleriyle dar gelirlilere yönelik projelere destek verecek. Daha düşük kredi faizi imkânı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar Kurulu'na yetki veriliyor.

850 BİN KONUTA İHTİYAÇ VAR

Konut açığının olduğu yerleşim yerlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yapılırken, bu yıl için konut ihtiyacının 850 bin olması öngörülüyor.

KİRALIK KONUT DA ÜRETİLECEK

Geliri düşük kesime uzun vadeli taksitlerle satılan konutların kiralık olanları da yaygınlaştırılacak.

DEVLET KATKISI ARTIYOR

Konut hesabı uygulamasında devlet katkısı tutarı 15 bin liradan 20 bin liraya çıkıyor. Yüzde 20 olan azami devlet katkısı oranı yüzde 25 oluyor.

SİSTEMDEKİ AKSAKLIKLAR GİDERİLİYOR

Konut hesabındaki aksaklıklar gideriliyor, yeni desteklerle daha cazip hale geliyor.

MORTGAGE-KHS BAĞLANTISI

Konut Hesabı Sistemi ve konut kredisi (mortgage) arasında ilişki kurularak ev sahibi olmak isteyenlere avantaj sağlanacak. Ev sahibi olmak isteyenler ve bankalar arasında imzalanacak sözleşmelerde daha düşük faiz oranıyla konut kredisi kullanılabilecek.

VERGİ AVANTAJI SAĞLANIYOR

Konut almak isteyenlere bir dizi vergi avantajı da geliyor. Konut hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj alınacak. Sabah'ın haberine göre, ev alırken tapu harçları sıfıra kadar düşürülebilecek. Konutlardan alınacak tapu harcı Bakanlar Kurulu kararıyla sıfıra kadar indirilebilecek.

TOKİ de sosyal konuta erişmek isteyen vatandaşlar için tüm imkânları sunacak. Bu yıl İstanbul'da yaklaşık 4 bin konut teslim etmeyi hedefleyen TOKİ yılsonuna kadar Türkiye genelinde 70 bin konut yapmayı hedefliyor.

ÜZERİNİZDE TAPU OLMAMALI

Konut hesabı açtırıp tasarruf yapan kişilere 20 bin TL devlet desteği verilecek. Ancak konut hesabı açtıran kişinin tamamı kendi üzerine olan bir tapusunun bulunmaması koşulu bulunuyor.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 08:01
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  3. TOKİ
  4. istanbul

YORUM YAZ

  • VeyselVeysel53 dk önce
    Seçim mi var yakında ? Vaatler başlamış.
  • halisdemirhalisdemir1 sa önce
    bi zamanlar davutoglu hazretleri :) bekarsanız ve evlenemıyorsanız bıze gelin bız evlendireceğiz sizi diyordu. ...
  • Serhat Serhat 1 sa önce
    Teşekkürler kardeşim aynen katılıyorum.
  • saimdurdu@hotmail.com[email protected]1 sa önce
    artvinde kiralar pahalı burda yapsıdalarda görelim....
  • Bir Dadaş Gibi Bir Dadaş Gibi 1 sa önce
    İşin içinde yine faiz varya lanet olsun.İstemiyoruz arkadaş faizle ev vereceksen istemiyoruz. Ateşte oturacağıma kirada otururum. Devlet büyükleri faize bir çözüm bulsun. Ülkenin başındaki en büyük bela 1 faiz 2 zina bu ikisi olmazsa o zaman Türkiyen in önünde kimse duramaz. Başka yol aramayın.
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