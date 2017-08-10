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“Hükümet fındığı el atmalı”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, fındıkta rekolte ve fiyat belirsizliğinin üreticiyi sıkıntıya soktuğunu belirterek hükümeti fındığa sahip çıkmaya çağırdı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:38
“Hükümet fındığı el atmalı”

Doğu Karadeniz’de Ordu ve Giresun illerinin ekonomisinin temel kaynağının fındık olduğunu belirten MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz, ortada belirsiz bir tablo olduğuna dikkat çekti. Tahmini rekoltenin bile açıklanmadığını, fiyat konusunda üreticinin serbest piyasanın insafına bırakıldığını, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yeni sezon için ne gibi bir çalışma yapacağının açıklanmadığını hatırlatan Yılmaz, siyasetçilerin de umursamaz tavırlarını devam ettirdiklerine dikkat çekti.

Fındıkta son umudun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, ancak Rize, Trabzon ve Giresun ziyaretlerinde fındıkla ilgili bir açıklama yapmadığını ifade eden Yılmaz, “Millet yine hayal kırıklığı yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanından Karadeniz’in sesine kulak vermesini istiyoruz. Yüzde 64 oy verdiği partiden umduğunu bulamayan Karadenizli ondan ses bekliyor” dedi.

Yılmaz, şöyle konuştu:

“Bizler devletimizi milletinizi seviyoruz. Ancak her seferinde olan Karadenizliye oluyor. Umuyorum ki üreticinin aşına işine sahip çıkamayan hükümet bu işe el atar. Aybastı Yaylası’nda olan bir tartışma yüzünden ortalığı yıkanlar, acilen ilimize bir heyet göndererek soruşturma yapanlar, fındıkla ilgili susuyor. Fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık işçi ücretlerini açıklayan hükümet, neden fındık fiyatını açıklamıyor? 15 yıldır fındıkçının hali perişan. Borsa başkanları fındıkla ilgili bir açıklama yapmıyorlar. Neden korkuyorlar merak ediyorum. Derhal sayın valimizin önderliğinde başta siyasi ve sivil toplum örgütlerinin başkanlarıyla bir iştişare yaparak başta sayın Cumhurbaşkanı ve Ak Parti hükümetine acilen gidilerek 8 milyon üreticinin perişan olduğunu ve taban fiyat açıklaması yapılması gerektiğini aktarmalıyız.”

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:38
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