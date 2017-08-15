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Bekir Bozdağ: emeklilere müjdeyi verdi

Bakanlar Kurulu toplantısına sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, emekli maaşlarının Kurban Bayram öncesi ödeneceğini açıkladı.

15 Ağustos 2017 Salı 18:32
Bekir Bozdağ: emeklilere müjdeyi verdi

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü  Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Kurban Bayramı ile ilgili alınan kararları açıklayan Bozdağ, "Emekli sandığı kapsamında emekli dul ve yetim aylığı alanlar, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz dahil olmak üzere aylık ödeme günleri 1-5 Eylül tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ödenmesinin bayram öncesine çekilmesi de kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, 1-2 ve 3 Eylül tarihlerinde maaşlarını alacak olan emekli sandığı emekli dul ve yetimleri ile şehit yakınları ve gazilerimiz, 28 Ağustos 2017 tarihinde, 4 ve 5 Eylül 2017 tarihinde maaşlarını alacak olanlar da 29 Ağustos 2017 tarihinde maaşlarını alabilecektir" dedi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 18:32
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