Hükümet düğmeye bastı! 'Çok büyük kontrollerimiz olacak'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarımsal desteklere ilişkin kontrollerin artırılacağını belirterek, "Eğer verdiğimiz destekler yanlış yerlere gittiyse onun parasını il müdüründen alırım." dedi.

Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal desteklerin faydasına dikkati çekti.

"Bu paralarda 80 milyonun hakkı var"

Söz konusu desteklerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının yüzde 100 denetlenemediğini ifade eden Fakıbaba, "Eğer verdiğimiz destekler yanlış yerlere gittiyse onun parasını il müdüründen alırım. Çünkü bu paralarda tüyü bitmemiş yetimlerin ve 80 milyonun hakkı var." diye konuştu.

Fakıbaba, desteklere yönelik denetimlerde takım çalışmasının önemine değinerek, "Bu iş bir takım oyunu, tek başına bir bakanın ya da merkezdeki bürokratın başarılı olması mümkün değildir. Başarı asıl yerelde olur. Bu bağlamda çok ciddi çalışmalarımız var. Arkadaşlarıma inanıyor ve güveniyorum, çok dikkatli olacaklar, ölçüp biçecekler." ifadesini kullandı.

STK'ları da desteklerin kontrolü sürecine dahil etmeyi düşündüğünü anlatan Fakıbaba, böylece desteklerde daha şeffaf olunabileceğini, kime ne verildiğinin, neticesinin ve takibinin daha rahat yapılabileceğini söyledi.

Fakıbaba, "Kanunlara aykırı bir işlem tespit edilirse hem kendi arkadaşımızı hem de o parayı alanı savcılığa veririm." dedi.