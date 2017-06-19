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Hükümet düğmeye bastı... Askere gıda alımı kamu ihalelerinin dışına çıkarılıyor

Başbakan Yıldırım, "Kışlalara gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağı detayını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Şu anda bazı şüpheler var. Bu tür olayların yaşanmaması için ilave tedbirler alınacak." dedi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 20:47
Hükümet düğmeye bastı... Askere gıda alımı kamu ihalelerinin dışına çıkarılıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Atina temaslarının ardından Gümülcine'ye giderken medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Manisa'daki 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasındaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin soru üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kışlalara gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağı detayını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek ama pazarlık usulü ile olabilir. Asıl önemlisi şu anda bazı şüpheler var, onların üzerine gitmek. Bu tür olayların yaşanmaması için ilave tedbirler alınacak." ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 20:47
  1. manisa
  2. Askere gıda alımı
  3. kışlaya gıda alımı
  4. KİK
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