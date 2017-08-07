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Hükümet açıkladı! Artık yerli olacak

Milli e-posta sistemi için yapılan çalışmaların 2018 sonunda tamamlanması bekleniyor.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:08
Hükümet açıkladı! Artık yerli olacak

Türkiye'de yerli arama motoru çalışmaları devam ederken yerli e-posta sisteminin de 2018 sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.

2017 başında etüt çalışmalarına başlandığı bilinen yerli e-posta sistemi için Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın yaptığı son açıklamada, "Yerli ve milli e posta sisteminin çalışmasını 2018 sonuna kadar bitirip öncelikle bütün kamu kurumlarının kullanmasına sağlayacağız" denildi.

Arslan'ın verdiği bilgilere göre vatandaşlar da yerli e-posta sistemini kullanabilecek.

VERİLER TÜRKİYE'DE KALACAK

Şu ana kadar yapılan açıklamalar, yerli e-posta sisteminin veri gizliliğini amaçladığına işaret ediyor.

Ocak ayındaki konuşmasında "Yerli e-posta sistemi kurarak verilerin ülkede kalması çok önemli" diyen Arslan, bu konuyu dün katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında yeniden vurgulayarak şöyle söyledi:

"E-postanızı attığınızda ülke dışına çıkıyor dünyada belli yerleri dolaşıp öyle gideceği yere varıyor. Dolayısı ile Türkiye dışında birilerinin bu e postayı görebilme ve bilgi edinme durumu var."

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:08
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  • RasimRasim34 dk önce
    Allah yardimciniz olsun. cok dogru kararlar veriliyor. kiskananlardan korusun Cenabi Hak!
  • hürhür38 dk önce
    geç oldu ama iyi olacak kurulması. sırlar içerde kalacak.
  • müküşmüküş41 dk önce
    2018 sonu mu?niye o kadar erken biraz daha geç olsaydı olmaz mıydı
  • SeyirciSeyirci58 dk önce
    Cok doğru bir adım olmuş bizim kayıtlarımız zaten yabamcılarda gelecek nesilin kayıtları kurtulmuş olur
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