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Hudut karakoluna taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde hudut karakoluna taciz ateşi açan 3 terörist, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 20:59
Hudut karakoluna taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

Nusaybin’in karşısında terör örgütü YPG’nin elinde bulunan Suriye’nin Kamışlı bölgesinden Şehit Faruk Gezen Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı. Ateşe, karakolda bulunan tank ve obüslerle anında karşılık verilmesi sonucu, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan, Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 4 roketatar mühimmatı, 20 fişek, bir el telsizi, bir lazermetre, muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 20:59
  1. Mardin
  2. saldırı
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