Hudut karakoluna taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

Nusaybin’in karşısında terör örgütü YPG’nin elinde bulunan Suriye’nin Kamışlı bölgesinden Şehit Faruk Gezen Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı. Ateşe, karakolda bulunan tank ve obüslerle anında karşılık verilmesi sonucu, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan, Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 4 roketatar mühimmatı, 20 fişek, bir el telsizi, bir lazermetre, muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.