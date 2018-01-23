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Hudut karakoluna taciz ateşi

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye tarafından terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi.

23 Ocak 2018 Salı 11:34
Hudut karakoluna taciz ateşi

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye tarafından terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden Demirtepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı.

Bunun üzerine hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve obüslerle misliyle karşılık verildi.

Taciz ateşinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:34
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