Hüdapar'dan suikast açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin dördüncü kuruluş yıl dönümü dolayısı ile HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı tarafından Batman İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programa katıldı.

Programda Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen saldırıya ilişkin konuşan Yapıcıoğlu, suikastın zamanlamasına dikkat çekti.

Ne zaman bu fitne kıvılcımının, bu fitne ateşinin söndürülmesi yönünde bir adım atılsa, ne zaman o mazlumların kanının akmasını durduracak bir hamle yapılsa birileri çıkıyor bunu durduracak buna engel olacak bir şey yapıyor. Elinizi çabuk tutun ki bunu durdurmaya çalışanlar daha fazla fırsat bulamasınlar, daha fazla zayiat verdirmesinler.” dedi.