HÜDA PAR’dan Van esnafına bayram ziyareti

HÜDA PAR GİK Üyesi Mehmet Mehdi Oğuz, Van İl Başkanı Av. Rasim Sayğın ve beraberlerindeki heyetle Van’ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet ve Maraş caddesinde bulunan esnafı ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında bir dizi temaslarda bulunan HÜDA PAR GİK Üyesi Oğuz ve beraberindeki heyet, esnafın Ramazan Bayramlarını tebrik ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Cumhuriyet ve Maraş Caddesi esnafını ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Oğuz, “Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün Van’da il başkanımız ile birlikte esnaflarımızı ziyaret ederek bayramını tebrik ettik. Güzel bir atmosferde bayramlaşma gerçekleşti. Esnafımızın da bize olan ilgisi gayet güzeldi. Sorunlarını dinledik inşallah bu sorunları da gündeme getireceğiz. Biz tekrardan Ramazan Bayramı’nın başta Van’ımız olmak üzere, ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz” dedi.