HÜDA PAR'dan taziye ziyareti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hayırsever iş adamı Necat Nasıroğlu’nun taziyesine katıldı.

Taziye ziyaretine HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yansıra, Genel Başkan Yardımcıları, GİK üyeleri, Batman İl Başkanı ve partililer katıldı.

Taziye için Korik Mahallesi'nde bulunan Diva Salonu’na giden Yapıcıoğlu ve HÜDA PAR heyetini, Nasıroğlu ailesi bireyleri karşıladı.

Merhum Necat Nasıroğlu’na Allah'tan rahmet, ailesi ile yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Yapıcıoğlu, daha sonra taziyeden ayrılarak İl Başkanlığına geçti.