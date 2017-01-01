HÜDA PAR'dan gece kulübü saldırısına ilişkin açıklama

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, İstanbul'daki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Yavuz, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Bizler bu tetikçinin dini milliyeti ne olursa olsun, hiçbir ayrımı gözetmeksizin bu katliamı gerçekleştirenleri şiddetle lanetliyoruz" dedi.

Yavuz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir otelde gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'daki bir eğlence mekanına yönelik terör saldırısına tepki gösteren Yavuz, yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen saldırının manidar olduğunu ifade etti.

Duyduğu üzüntüyü vurgulayan Yavuz, "Her fırsatta Türkiye'nin karışacağını söyleyen, her fırsata burada iç karışıklık çıkacak diyerek konsolosluklarını uyaran emperyalist güçlerdir. Tetikçinin milliyeti ne olursa olsun, asıl azım ettirici güç emperyalizmdir. Bizler bu tetikçinin dini milliyeti ne olursa olsun, hiçbir ayrımı gözetmeksizin bu katliamı gerçekleştirenleri şiddetle lanetliyoruz. HÜDA PAR olarak hiçbir insanın tercih ettiği yaşam biçimiyle veyahut günahı sebebiyle öldürülmeyi hak etmediğini düşünüyoruz. İnsanların dini inancı veya yaşama biçimiyle ilgili ceza veya mükafatını ancak ve ancak Allah'tan olabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Yavuz, partisinin yeni anayasaya ilişkin görüşleri ve ana dilde eğitime ilişkin de açıklamalarda bulundu.