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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: CHP'nin bu tavrının çok samimi olduğunu düşünmüyoruz

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu "CHP'nin tepki yürüyüşü) Samimi olduğunu düşünmüyoruz. Memlekette adaletsizlik çok ama bir milletvekilinin MİT tırları davasından dolayı cezalandırılmasından sonraKılıçdaroğlu'nun yola revan olması ayrı hesap" dedi

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:28
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: CHP'nin bu tavrının çok samimi olduğunu düşünmüyoruz

Sivas Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sadece seçim zamanlarında değil diğer zamanlarda da vatandaşlarla yakın bir temas kurduklarını söyledi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşe ilişkin bir basın mensubunun sorusu üzerine ise Yapıcıoğlu, adaletin herkese lazım olduğuna dikkati çekerek, "Bizim memleket olarak sıkıntılarımızdan bir tanesi de şudur ki; adaletsizlik kendimize yapıldığı zaman sadece sesimiz çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan şeyin adaletsizlik olup olmadığının tartışılabileceğini vurgulayan Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fakat şunu söyleyebilirim ki 100 yıldır bu memlekette mahkemeler pek çok siyasi içerikli kararlar verdiler ve adaletsiz pek çok kararların altına imza attılar. CHP'nin bu tavrının çok samimi olduğunu düşünmüyoruz. Evet, memlekette adaletsizlik çok ama CHP'nin bir milletvekilinin MİT tırları davasından dolayı cezalandırılmasından sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun yola revan olması ayrı bir hesap."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:28
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Kılıçdaroğlu
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. MİT
  6. Sivas
  7. Kemal Kılıç
  8. Mem
  9. Enis Berberoğlu
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