Hüda Kaya'dan rezalet açıklama! 'Kur'an okudum HDP'li oldum'
Bölücü terör örgütünün İstanbul sorumlusu Hüda Kaya, terör yanlısı siyasi görüşünü Kur'an-ı Kerîm ile bağdaştırmaya çalışarak rezilliğin dibine vurdu.04 Ocak 2018 Perşembe 10:28
BBC Türkçe'ye konuşan Kaya, yaptığı açıklamalarla tartışmaları da beraberinde getirdi.
Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'nin İstanbul milletvekili Hüda Kaya, Kur'an-ı Kerîm'i bölücü siyasetlerine alet etti.
HDP'li olmasını Kur'an-ı Kerim'de okuduğu bir ayete bağlayan Kaya, "Dini siyasete alet ediyor" eleştirilerinin de hedefi oldu.
"İNANIN KUR'AN'DAN ÖĞRENDİM"
Hüda Kaya, şunları söyledi: "Ben özgür ve bir kadın kimliğiyle nasıl olmam gerektiğini, inanın Kur'an'dan öğrendim.
Hucurât Suresi 9'uncu ayet şöyle der: "İki taraf birbirleriyle çarpıştığında aralarını bulun, barışı sağlayın. Bir taraf diğerine saldırmaya devam ederse, Allah'ın emrine, barışa gelinceye kadar siz de onlara karşı mücadele edin. Vazgeçerlerse, tarafların arasını adaletle ayırın, hükmedin.
"BU AYETİ OKUDUM VE HDP'Lİ OLDUM"
Bugün HDP ve ezilenlerle beraber olma noktasına gelmem için beni ikna eden bu ayettir."
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Mikâil okuroğlu 1 sa önce Allah CC bildigi gibi yapsın. Zerrr1 sa önce Bak suna bak .. kuran ne zamandan beri marksist lenininist ateist yapilanmayi destekler oldu dengesiz kadin şamil1 sa önce sen yanlış okuyusun hüda kaya yarında incil okur Mert Mehmet1 sa önce Kur'an'ı kullanmaya başladı haysiyetsizler sen okusan okusan pkk nin el kitabı das kapital okumuşsundur Çetin 1 sa önce Ayeti okumuş ama anlamamış 1984 yılında saldırı başlatan ve devam eden PKK, onlar bu saldırma işine son verinceye kadar onlarla mücadele gerekir ayette bunu söylüyor. Önceden tanıdığım bu hanımefendi zorla dağa götürülen çocuklar için hangi mücadeleyi yapıyor. Yoksa fikir yapısı sürekli değişen oğlu en son PKK'LI olduğu için mi bu safta Sahin Mustafa1 sa önce Hdpliler daglarda domuz yiyor.ama domuz haram.sen ne yiyorsun sapik kari.madem cakallik yapacaksin neden Allah'in ayetlerini arac olarak kullaniyorsun.basindaki esarbi cikar ne halt yiyeceksen öyle ye.terbiyesiz mahluk Mehmet Ruhi1 sa önce Allah ıslah etsin Ahmet 1 sa önce Kadın ama salak bir kadın okuduğunu doğru anlasaydı hdp değil akp de olurdu. Saldıran pkk barış için yırtınan Devlet Şamil 1 sa önce Bu kadının inandığı dine inanmıyorum.Ben Allah'a,Peygambere ve onun getirdiği Kurana ve İslama iman eden biriyim.Pkklı ,maocu,marksist ,ateist bir partinin temsilcisi.Bölücülerin arka bahçesi Mazlum-derden yetişmiş biri. Kocasolak1 sa önce Kuran da masum insanı çocuğu kadını öldür mü diyor? Ne iğrenç bir komedi sergiliyorsun, ahretini düşün ve bu fitnelikten vaz geç.