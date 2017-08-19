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“Hücrelerini çökerttik”

İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, Barselona’da terör hücrelerinin çökertildiğini söyledi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:28
“Hücrelerini çökerttik”

İspanya’da Perşembe günü yaşanan saldırının ardından terör operasyonlarına ağırlık verilmişti. İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido bugün düzenlediği basın toplantısında, terör hücrelerinin çökertildiğini söyledi. Kaçak zanlılara ilişkin açıklama yapmayan Zoido, “Tüm hücrelerin yok edildiğini söyleyebiliriz” dedi.

İspanya’da güvenlik seviyesinin alarmda kalmaya devam edeceğini dile getiren Zoido, turist bölgeleri ve kalabalık alanlarda güvenliğin arttırıldığını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:28
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