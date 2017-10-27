Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hücre evine baskında ortaya çıktı! FETÖ ile DEAŞ...

Hücre evine yapılan baskında ele geçen fotoğraf, DEAŞ'ın FETÖ ile bağlantısını göz önüne serdi.

27 Ekim 2017 Cuma 09:48
Hücre evine baskında ortaya çıktı! FETÖ ile DEAŞ...

Türkiye’yi kıskaca almak isteyen FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerinin aynı perde arkasından yönetildiği günyüzüne çıktı. İstanbul İl Jandarma ekiplerince Silivri’de hücre evine düzenlenen operasyonda ele geçirilen bir fotoğraf ile düğmeye basıldı. 4 Ekim 2017’de o fotoğraf karesinden yola çıkan jandarma ekipleri, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da eşzamanlı baskınlar düzenledi. 7’si İstanbul, 1’i Ankara, 1’i de Tekirdağ’da gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TELEFONDA DARBE YAZIŞMALARI BULUNDU

Ulaşılan o fotoğrafta, DEAŞ’ın sözde bayrağının önünde poz veren militanlardan biri olan F.Ö. ile ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı. DEAŞ militanı F.Ö.’nün telefonundan Fetullah Gülen’e ait fotoğraflar ve Yurtta Sulh Konseyi’ne ait yazışmalar çıktı. F.Ö.’nün babası S.Ö.’nün de Fetullahçı Terör Örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi. Operasyonda 2 silah, 1 de av tüfeğine el kondu. Silahların hangi suçlarda kullanıldığına ilişkin araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

DEAŞ’IN VIDEOLARINI SESLENDİREN İSİM

Ankara’da yaşayan A.K. isimli arkadaşının evinde yakalanan A.Ç.’nin de Suriye’ye gidip gelen militanlardan olduğu belirtildi. Kod adı Ebu Hureyrah olduğu belirlenen A.Ç.’nin, DEAŞ militanlarıyla Telegram üzerinden iletişim kurduğu saptandı. Ayrıca A.Ç.’nin telefonunda kayıtlı 2 kişinin örgüte üye olmaktan yakalandığı öğrenildi. A.Ç.’nin yakalandığı evde elbise dolabı içinde bir ses sistemi bulundu. Örgütün sözde şeri kadısı olarak yayın yapan A.Ç.’nin bu sistemle, Youtube’a yüklenen DEAŞ videolarını seslendirdiği tespit edildi.

DEAŞ bağlantısı tespit edilen şüphelilerin, telefon kayıtlarında örgüt jargonuna da rastlandı. Telefon rehberine pek çok kişiyi ‘Ebu’ olarak kaydeden militanların mesajlaşmalarında ‘akhi’ kelimesini kullanması da örgüt mensubiyetine delil kabul edildi.

YAPILAN ARAMADA FETÖ BULGULARI ÇIKTI

Şüphelilerden A.K.’nin bir televizyon kanalında sözleşmeli personel olarak çalıştığı belirlendi. A.K.’nin evinde yapılan aramalarda ise 2 Zaman Gazetesi kupürü, 1 Bank Asya Reklam kupürü, 1 Bank Asya reklam tişörtü, 2 pasaport bulundu.

Söz konusu fotoğrafta yer alan M.P. isimli şahsın telefonunda ise Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayuncuk’a ait videolar çıktı. Yine aynı fotoğrafta yer alan DEAŞ’lı diğer teröristlerin isimlerinin Z.A., S.Ö., D.A.A., A.K., C.T. ve M.A. olduğu öğrenildi.

BABA FETÖ’CÜ OĞULLARI DEAŞ’ÇI

FETÖ-DEAŞ işbirliği İstanbul İl Jandarma ekiplerinin operasyonuyla ortaya çıktı. Ulaşılan bilgilere göre DEAŞ üyesi F.Ö.’nün babası S.Ö.’nün, FETÖ üyeliği nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi. S.Ö.’nün, gençleri toplayarak eşinin akrabasına ait bir evde Fetullah Gülen’in yasak yayınlarını okuyup kamp yaptırdığı tespit edildi. S.Ö., 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra çok sayıda Kitap ve evrakı evin bahçesinde yaktıkları ihbarıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

3 çocuk babası olan S.Ö.’nün F.Ö. isimli oğlu DEAŞ operasyonu kapsamında tutuklandı. Diğer oğlu S.Ö.’nün de aynı operasyon kapsamında hakkında işlem yapıldığı, oğul S.Ö.’nün Suriye’de olma ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 09:48
  1. FETÖ-DEAŞ işbirliği
  2. İstanbul İl Jandarma
  • SelimSelim3 sa önce
    Buna niye şaşırıyorsunuki. Artık Ayyuka çıktı bütün Türkiye düşmanı terör örgütlerini ABD yönettiği için bunların birlik olup birlikte kareket etmelerine hiç şaşırmamak lazım.
  • DENİZ GEZMİŞDENİZ GEZMİŞ4 sa önce
    KAZAN KAFALI MAKLUBECİLER...SOYTARI SÜMÜKLÜLERİ
  • Ramazan AlganRamazan Algan5 sa önce
    Ya Kahhar is mi hürmetine Ya Rab, hepsini kahru perisan et.
  • OktayOktay5 sa önce
    Türkiye aleyhtarı ne kadar örgüt ,oluşum ,birlik varsamade in ABD yapımıdır.Farklı bile görünseler,amaçları ABD'ye ,siyonizmehizmet etmektir.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sabri Sarıoğlu'ndan büyük vefa
  1. Sabri Sarıoğlu'ndan büyük vefa
  2. Çinli'yi yendi, pazara girdi
  3. Boğa şovu faciayla sonuçlandı!
  4. Saat 02:00, Teknede yakalananlar bakın..
  5. Uyduların sözleşmeleri 9 Kasım’da..
  6. Pakistan'da yolcu trenine bombalı..
  7. Böyle bulunmuştu! Şimdiki hali...
  8. Janssen'den Galatasaray gafı! Attığı..
  9. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan..
  10. Dolar 3.84'ü gördü, faiz rekor kırdı
  11. Kemal Kılıçdaroğlu İsveç Büyükelçisi..
  12. PKK'yı bitirecek proje, ilk deneme..
  13. Irak'ta ateşkes kararı
  14. CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
  15. Erdoğan 'Türkiye'de bir ilk' diyerek..
  16. CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak: Her..
  17. Suudi Arabistan'dan dünyada bir ilk!
  18. Meteoroloji uyardı! O illerde sağanak..
  19. Erdoğan'dan şehit askerin ailesine..
  20. 10 soruda İş Mahkemeleri Kanunu ve..
Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler