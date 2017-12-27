Hububat ve bakliyat ihracatında Güneydoğu lider

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliğine üye firmalarca, yılın ocak-kasım döneminde 1 milyar 856 milyon 190 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldı.

Birlik Başkanı Mahsum Altunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinin işlenerek farklı kıtalara ihraç edildiğini belirtti.

Dünyanın farklı coğrafyalarında Türk unu tüketildiğini ifade eden Altunkaya, ülkenin un ihracatında önemli bir yere geldiğini, bölge ihracatında da buğday ununun ilk sırada olduğunu bildirdi.