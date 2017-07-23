Hububat üreticisine anız uyarısı

Türkiye’nin en büyük tahıl üretim merkezlerinden Harran Ovasında zaman zaman hasat sonrası bu yola başvurulduğuna dikkat çeken Özyavuz, üreticileri anız yangınları konusunda uyardı. Tarlada kalan bitki saplarının yakılması sırasında, topraktaki yararlı mikroorganizmaların da zarar gördüğünü belirten Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, böylelikle toprağın doğal yapısının bozulduğunu, bunun da sonraki ekimlerde verim kaybına yol açtığını kaydetti.

Anızın toprağı su ve rüzgar erozyonuna karşı koruduğunu ifade eden Özyavuz, “En fazla toprak kaybı, anız yakılan topraklarda meydana gelmektedir. Anız yakılan toprağın su tutma gücü azalmakta, hastalıklar artmaktadır” dedi.

Can kayıplarına da yol açıyor

Anız yangınlarının, çevre kirliliğinin yanı sıra tarlalardan yükselen dumanların yol kenarlarında görüş mesafesini engellemesi nedeniyle kazalara da yol açtığını belirten Özyavuz, “Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da anız yangınından kaynaklı dumanların görüş mesafesini düşürmesi sonucu yaşanan 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası buna en taze örnektir. Bu kazada maalesef iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Ayrıca anız yangınları, çevredeki ekili alanlara, bahçelere ve ormanlara da zarar vermektedir. Bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmaması için çiftçilerimiz anız konusunda daha duyarlı davranmalı, geçim kaynakları olan topraklarını kendi elleriyle yok etmemelidir” şeklinde konuştu.

Sap parçalayıcı kullanılmalı

Tarladaki anızı ortadan kaldırmanın yakma dışında çeşitli yöntemleri bulunduğuna işaret eden Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, anızı tarladan temizlemek için mümkün olduğunca toprağa yakın hasat yapılması, toprak işleme aleti ve gerekirse hasat sonrasında sap parçalayıcı kullanılması gerektiğini kaydetti.