Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hubble teleskobu Mars'ın uydusu Phobos'u görüntüledi

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos'u görüntüledi. Görüntüler NASA'nın resmi sitesinden GIF formatında yayınlandı.

21 Temmuz 2017 Cuma 16:02
Hubble teleskobu Mars'ın uydusu Phobos'u görüntüledi

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) internet sitesinde yapılan açıklamada, Hubble teleskobunun, Mars'ın etrafında dönüşünü sırasında Phobos'u görüntülediği belirtildi.

Hubble'ın, Güneş Sistemi'nin en küçük uydularından biri olan elips şeklindeki Phobos'tan Mars'ın etrafındaki dönüşü sırasında 13 görüntü aldığı kaydedildi.

Phobos, Mars'ın yörüngesindeki bir turunu sadece 7 saat 39 dakikada tamamlıyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 16:02
  1. NASA
  2. Mars
  3. Phobos
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alışveriş yaparken kendinden geçen sevimli bebek
    1. Alışveriş yaparken kendinden geçen..
    2. Adıyaman Gölbaşı Sanayi Sitesi'nde..
    3. Çarpıcı itiraf geldi: O paralarla..
    4. Siyonist işgalci Kudüs'ü adeta askeri..
    5. Mescid-i Aksa'da şehit edilenlerin..
    6. Katar terör yasalarında değişikliğe..
    7. Paslı testere nasıl yenilenir?
    8. Görenleri şaşkına çevirdi! Oltaya..
    9. Türkiye'den terör devleti İsrail'e..
    10. HDP'li ismin vekilliği düşüyor
    11. Eşinden şiddet gören kadının intikamı..
    12. Mescid-i Aksa'ya giremeyen binler Cuma..
    13. Oda terörü
    14. Dünyanın en derin havuzuna tüpsüz daldı
    15. Türkmenistan'daki FETÖ'cülere ceza yağdı
    16. 'Hero' değil 'eşekler' sürüsü
    17. Çin'deki gaz patlaması kamerada
    18. Kızı ihraç edilen AK Partili vekilden..
    19. Burhan Kuzu’dan Kılıçdaroğlu’nun..
    20. Büyükada'daki toplantıda 4 kişiye..
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye artık seyirci kalmayacak
    Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye artık seyirci kalmayacak
    Kürt İslam Cephesi: Afrin düşerse...
    Kürt İslam Cephesi: Afrin düşerse...