HTŞ'den Türkiye açıklaması

HTŞ medya yetkilisi Muhammed Ebu Hattab Nazzal, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Her şeyde kusur arayan bazıları Heyet Tahrir Eş Şam’ın Kürt militanların (YPG’nin) Kalat Sa’man’a ilerleme girişimlerini püskürtmek için Türk Ordusu saflarında savaştığı haberlerini yayıyor.

Hakikat ise şudur:

Söz konusu Kürt militanlar kardeşlerin bulunduğu noktaya doğru ilerlediler, bunun sonucu olarak kardeşler onlara karşı saatlerce direndi ve savaştı; ardından militanları geri sürmeyi başardı.

Kürt militanların geri çekilmeleri sırasında Türkler onları bombaladı ve hareketlenmelerini hedef aldılar.”

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