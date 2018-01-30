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HTŞ'den Türkiye açıklaması

Heyet Tahrir Eş Şam HTŞ, Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı bünyesinde yer aldığı yönündeki haberlere cevap verdi.

30 Ocak 2018 Salı 20:13
HTŞ'den Türkiye açıklaması

HTŞ medya yetkilisi Muhammed Ebu Hattab Nazzal, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Her şeyde kusur arayan bazıları Heyet Tahrir Eş Şam’ın Kürt militanların (YPG’nin) Kalat Sa’man’a ilerleme girişimlerini püskürtmek için Türk Ordusu saflarında savaştığı haberlerini yayıyor.

Hakikat ise şudur:

Söz konusu Kürt militanlar kardeşlerin bulunduğu noktaya doğru ilerlediler, bunun sonucu olarak kardeşler onlara karşı saatlerce direndi ve savaştı; ardından militanları geri sürmeyi başardı.

Kürt militanların geri çekilmeleri sırasında Türkler onları bombaladı ve hareketlenmelerini hedef aldılar.” 

asyanınsesi

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 20:13
  1. Ebu Hattab Nazzal
  2. HTŞ
  3. Kürt militanlar
  4. YPG
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