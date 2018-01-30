HTŞ'den Türkiye açıklaması
Heyet Tahrir Eş Şam HTŞ, Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı bünyesinde yer aldığı yönündeki haberlere cevap verdi.30 Ocak 2018 Salı 20:13
HTŞ medya yetkilisi Muhammed Ebu Hattab Nazzal, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
“Her şeyde kusur arayan bazıları Heyet Tahrir Eş Şam’ın Kürt militanların (YPG’nin) Kalat Sa’man’a ilerleme girişimlerini püskürtmek için Türk Ordusu saflarında savaştığı haberlerini yayıyor.
Hakikat ise şudur:
Söz konusu Kürt militanlar kardeşlerin bulunduğu noktaya doğru ilerlediler, bunun sonucu olarak kardeşler onlara karşı saatlerce direndi ve savaştı; ardından militanları geri sürmeyi başardı.
Kürt militanların geri çekilmeleri sırasında Türkler onları bombaladı ve hareketlenmelerini hedef aldılar.”
asyanınsesi