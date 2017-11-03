HTŞ'den Tahhan'a suikast girişimi hakkında açıklama

Ceyşu'l Ahrar tarafından yapılan açıklamada, liderlerinin HTŞ'nin kontrol noktalarından geçtiği sırada suikast girişiminin hedefi olduğu belirtilmişti.

HTŞ ise suikast iddialarını reddederek, kontrol noktasında teftiş edilmeden geçmek için hızını arttıran bir araca ateş açılmak zorunda kalındığını duyurdu. Açıklamada, DEAŞ'in bombalı araç saldırıları ve suikast girişimleri nedeniyle kontrollerin sıkılaştırıldığına vurgu yapıldı.

Ahraru'ş Şam'dan ayrılan Ebu Salih Tahhan liderliğindeki Ceyşu'l Ahrar grubu HTŞ'ye katıldığını açıklamış, daha sonrasında HTŞ'den ayrılan grup bağımsız kalmıştı.

HTŞ tarafından yapılan açıklama:

Tahriru'ş-Şam Badiye Birliği Tahhan'a suikast girişimi iddiası

13 Safer 1439 h. / 2 Kasım 2017

Ceyşu'l-Ahrar grubunun sosyal medyada kendi hesabından yayınladığı bir açıklamada, Hey'et Tahriru'ş-Şam'a bağlı Badiye Birliğini Ceyş komutanlarına suikast girişiminde bulunmakla itham etti. Açıklamada belirtilenlere göre, suikast girişimi Güney kırsalında bulunan mücahidlerin ribat noktalarının denetlenmesi dönüşü sonrasında gerçekleşmiştir.

Olayın detaylarını öğrenmek için İba Haber ajansı Tahriru'ş-Şam Badiye Birliği askeri komutanı Lui eş-Şami ile görüştü. Lui eş-Şami şöyle dedi: "Araba kontrol noktasına yaklaştığında görevliler arabanın durmasını işaret ettiler. Bunun üzerine, teftiş edilmeden geçebilmek için araç hızını daha da artırdı. Aracın durması için havaya ateş edildi. Ancak buna karşılık olarak araç daha da hızlandı. Uyarı atışlarına uyulmadı. Bu durum kontrol noktası görevlilerini, durması için doğrudan araca ateş etme mecburiyetinde bırakmıştır."

Ayrıca askeri komutan; 'arabada bulunan kişinin grup emiri Ebu Salih Tahhan değil, Ceyşu'l-Ahrar'ın emni görevlilerinden Ebu Macid olduğunu' belirtmesinin yanında yine, 'bir kimsenin güpe gündüz insanların gözü önünde, hatta Hey'et'in kontrol noktasında bir suikast eyleminde bulunmasının makul olmadığını' belirtti.

Şunun hatırlatılmasına yarar var: Özgür bölgelerdeki kontrol noktaları, araçların teftişi ve güvenliğin sağlanması amacıyla ana kavşaklara ve askeri merkezlere yakın yerelere kurulmaktadır. Son dönemlerde mücahidlere karşı artan suikastler ve bombalama eylemleri kontrol noktalarının sıkılaşmasını gerektirmiştir.

Hatırlanacağı üzere, geçen ay Ceyşu'l-Ahrar aynı birliği, genel emni sorumluları Ebu Macid'e suikast girişiminde bulunmakla itham etmiş ancak Hey'et konuyla bir ilgileri bulunmadığını açıklamıştı.