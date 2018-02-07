HTŞ'den Rus pilot açıklaması

Geçtiğimiz günlerde İdlib'de düşürülen Rus uçağının pilotunun cesedinin Rusya'ya teslim edilmesinden sonra HTŞ konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

İdlib'in güney kırsalında geçtiğimiz günlerde Rusya'ya ait Su-25 tipi savaş uçağını düşüren Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) sosyal medya organları üzerinden yayınladığı bir açıklamayla, pilotun cesedinin kendilerine iade edilmesi gerekirken, Rusya'ya teslim edildiğini ifade etti.

Muhalif grubun açıklamasından satır başları söyle:

"3 Şubat 2018 tarihinde, Allah Hey'et Tahriru'ş-Şam Hava Savunma birliğini, Güney İdlib kırsalına bağlı Serakıb kasabası semalarında hava saldırısı düzenlemesi sırasında SU 25 tipi savaş uçağını düşürmeye muvaffak kılmıştır. Herkes bu olaya tanıklık etti. Kameralar, hedef alma, uçağın düşüşü ve Rus pilotun kaçışını kaydetti ve pilot yere çakılmasıyla hemen ölmeden önce özgür bir şekilde düşmüştür. Hamd Allah'a mahsustur."

"Cesedi almak için pilotun düşüş mekânına gittiğimizde, ceset ortadan kaybolmuştu. Olay yerinde pilotun bazı eşyalarının dışında bir şeyle karşılaşmadık. Sonrasında devrim gruplarından birisinin cesedi aldığını öğrendik. Şer'an ve örfe göre hakkımız olan, cesedin bize teslim edilmesi talebinde bulunduk. Uçağı düşüren, -sonrasında tutukluların çıkarılması ya da esir takası gibi Ehl-i Sünnet'in kazançlarını gerçekleştirecek olan- pilota, cesedine ve enkazdan geriye kalanlara sahip olur"

"Lakin grup talebimize cevap vermedi, karşılık olarak sadece oyalama ve erteleme gördük ve nihayetinde bugün Rus pilotun cesedinin karşılıksız bir şekilde Moskova'ya teslim edilmesiyle şaşkınlığa uğradık! Böylelece bir takas sonucu elde edilecek siyasi kazanımlar ya da mücrim rejimin hapishanelerinde tutuklu ve esir bulunan yakınlarının çıkmasıyla yüzlerce belki binlerce ailenin ümitleri boşa çıkmış oldu."

"Ancak bu durum, bu kimseler hakkında yadırganmamaktadır; meydana gelecek olan kanlar, şehidler, tehcirler ve sürgünlere aldırış etmeden, tren yolunun doğu bölgesinin tamamının işgalci savaşçılara teslim edilmesine razı olup kabul edenlerin, işgalci Rus pilotun cesedini teslim etmede tereddüt yaşamaması tabii bir durumdur.

"5 PİLOTUN CESEDİ HALEN ELİMİZDE"

"Hey'et, 2016 Ağustos ayında beş Rus pilotun cesetleri hala muhafaza etmekte ve bu dosya hala açık tutulmaktadır. Tağutların hapishanelerinden mümkün olan en büyük oranda esir ve tutuklular karşılığı olmadan hiçbir cesedin, savaşçı işgalcilere teslim edilmeyeceğini tekit ederiz."

"OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ"

HTŞ tarafından yayınlanan açıklamada, cesedin karşılıksız olarak Rusya'ya teslim edilmesi konusunun takipçisi olunacağı belirtilirken konuyla ilgili, "Bizler meseleyi takip etmekte ve bu fiile bulaşan takip edilmeleri ve özgür bölgelerdeki yaralı halkımız hakkında işlediklerinin karşılığını görmesi amacıyla şer'i mahkemeye çıkarılması için tüm imkânları seferber edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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