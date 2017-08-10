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HTŞ’den İdlib’te çetelere baskın

Heyet Tahrir Eş Şam’a bağlı Ibaa Haber Ajansı, Tahrir Eş Şam Güvenlik Birimlerinin İdlib’te sivilleri kaçıran bir çeteyi tespit ettiğini duyurdu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 14:41
HTŞ’den İdlib’te çetelere baskın

Ibaa Haber Ajansına konuşan Güvenlik Birimi Yetkilisi Mesud-ud Din Muhammed, Tahrir Eş Şam askerlerinin bir çete üyesini öldürdüğünü, diğer birini de sağ ele geçirdiğini belirtti.

İdlib’in batısında yer alan El Debir ilçesinde çete üyeleriyle çatışmaya giren Heyet Tahrir Eş Şam direnişçileri, çetenin elinde tuttuğu bir genci de kurtardı.

Söz konusu çetenin İdlib’te adam kaçırdığı ve organ ticareti yaptığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 14:41
  1. Heyet Tahrir Eş Şam
  2. İdlib
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