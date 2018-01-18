HTŞ: Türkiye ile savaşmamız...

‘Muhalif kanadın bir kısmının da katıldığı barış konferansları nedeniyle kritik bir safhadayız’ diyen HTŞ Lideri, Devrimin çalınmaması için defalarca uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Cevlani’ye göre söz konusu görüşmelerden en tehlikelisi olan Astana süreci. HTŞ Lideri, Astana Görüşmelerini sözlü ve fiili olarak reddettiklerini vurguladı.

Astana tavırlarına karşı çıkanlar olduğunu hatırlatan Ebu Muhammed El Cevlani, bir çoklarının da kendileriyle aynı noktada durduğunu kaydetti.

Cevlani daha sonra Astana Görüşmelerinin Rusya’nın işgalini siyasi çözümün parçası yada Rejim mezalimini durduracak garantör ülke adı altında meşrulaştırdığını söyledi.

Rusya ve İran’ın birçok Muhalif grubun hatlardaki faaliyetlerini teşvik ve baskılarla durdurmayı başardığını savunan Cevlani, bunun HTŞ’nin saldırı başlatmasının ardından Muhaliflerin HTŞ’ye yönelik medya propagandasına girişmesi ile sonuçlandığını iddia etti.

Muhalif kanadın önde gelen grupları Ahraruş Şam ve Nureddin Zengi, Heyet Tahrir Eş Şam’ın kendilerine yönelik operasyonları ve askeri ekipmanlarına el koyması nedeniyle operasyon kabiliyetlerini yitirme aşamasına geldikleri ve yeniden toparlanma sürecine girdikleri yönünde açıklamalar yapmıştı.

Sünni Muhaliflerden Özgür Suriye Ordusunun bazı grupları hariç tamamı Hama ve İdlib operasyonlarında yer alıyor.

Heyet Tahrir Eş Şam’a bağlı hesaplar tarafından paylaşılan ses kaydında Ebu Muhammed El Cevlani, Rejim’e yönelik saldırıların bir suç gibi algılanır olmaya başlandığını öne sürdüğü konuşmasında bazı olaylarda Muhaliflerin savaşın detaylarını ‘düşman’a gönderdiğini söyledi.

Cevlani: “Tüm bunlar olurken Rejim ise askeri operasyonlarını sürdürüyordu.”

‘Astana Görüşmelerine ilişkin haritalarda İdlib’in bölündüğünü gördük’ diyen Muhalif Lider, Astana’nın Rejim’e İdlib’e saldırarak tekrar ele geçirme imkanı sunduğunu ifade etti.

Astana’yı reddediklerinden söz eden Cevlani, Türk yetkililerle ve bir kısım muhaliflerle görüştüklerini aktardığı konuşmasında Muhaliflerden bazılarının Demiryolu hattından vazgeçmeleri için kendilerini ikna etmeye çalıştığını belirtti.

Silahlı grupların üzerinde ittifak ettiği bu gelişmeyi kendilerinin reddettiğini bildiren HTŞ Lideri, bunun kendilerine onlarca savaşçıya ve 20.000 kişinin evlerinden edilmesine mal olduğunu söyledi.

Astana Görüşmeleri hakkındaki görüşlerini belirten Ebu Muhammed Cevlani, Astana’nın Türklere bölgede kontrol noktalarıyla yayılma fırsatı verdiğini fakat bunu da reddettiklerini söyledi.

Cevlaniye göre bu sürecin sonu, bölgenin Rejime devredilmesi ile sonuçlanabilir.

Cevlani, Türklerin bölgeye gelişini reddetme sebebi olarak cihat ve savaş ruhunu zayıflatma ihtimalini gösterdi

Daha sonra Türklerle anlaşmaya vardığından söz eden Ebu Muhammed El Cevlani, herkesin HTŞ’nin Türk askeriyle savaşmasını beklerken zayiatları minimize etmek için anlaşma sağlamasının Rejimi öfkeye boğduğunu belirtti.

HTŞ Lideri Cevlani Rejimin bu planı baltalamak için DEAŞ’i devreye soktuğunu ve onları Hama’nın doğu kırsallarına getirdiğini kaydetti.

Cevlani DEAŞ’den ‘Cemaat Devlet El Havaric’ (Haricilerin Devleti Grubu) adıyla söz etti.

Terör örgütü DEAŞ’in Hama kırsallarına getirilmesi nedeniyle hem Rejime hem de DEAŞ’e karşı savaşmak zorunda kaldıklarını anlatan Ebu Muhammed El Cevlani, DEAŞ’in kendilerine onlarca savaşçı ve maddi kayıplara mal olduğunu belirtti.

Cevlani, aktardığı tüm bu gelişmeler yaşanırken birçok Muhalif grubun, kör ve sağır kesildiğinden yakındı.

100 gündür devam eden çatışmalara Muhalif grupların son günlerde katıldığını söyleyen HTŞ Lideri, bunu memnuniyetle karşıladıklarını ve yeni bölgeler elde etmekten daha iyi bir gelişme olduğunu ifade etti.

Heyet Tahrir Eş Şam Lideri Ebu Muhammed El Cevlani, Rejim, özgürleştirilmiş bölgeleri yeniden alsa da bunun önemli olmadığını çünkü Suriye’de cihat ruhunu tekrar diriltildiğini belirtti.