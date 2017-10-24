Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

HTŞ: Tüm gazetecilere çağrı yapıyoruz

Suriyeli Muhalif gruplardan Heyet Tahrir Eş Şam ‘dünya genelindeki tüm özgür gazetecilere’ seslenerek 'Suriye’de yaşanan gelişmeleri' takip edin dedi.

24 Ekim 2017 Salı 20:15
HTŞ: Tüm gazetecilere çağrı yapıyoruz

Muhalif grup Heyet Tahrir Eş Şam Halkla İlişkiler Sorumlusu İmad El Din Mücahid, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘Kamu Hizmeti Departmanına ve İdari Kuvvetlere kurtarılmış bölgelerde özgür basın faaliyetlerine uygun atmosferi sağlamak için gösterdiği gayretlerinden dolayı teşekkür ettiğini’ belirtti.

İmad El Din Mücahid, ayrıca ‘Suriye Devriminin gerçek resminin aktarılması için çaba sarf eden herkese de teşekkür ettiğini’ kaydetti.

HTŞ’li Yetkili, sözlerini ‘dünyadaki tüm bağımsız gazetecilere çağrıda bulunuyor ve halkımıza yönelik işlenen katliamları ve taleplerini dünyaya göstermek için yürütecekleri medya projelerine gerekli yardımı sunmaya hazır olduğumuzu ilan ederiz’ ifadeleriyle sürdürdü. 

asyanınsesi 

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 20:15
  1. İmad El Din Mücahid
  2. htş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şimdiye kadar ki en büyük sevkiyat… Böyle gittiler
    1. Şimdiye kadar ki en büyük sevkiyat…..
    2. Darbenin kod adı: Kapadokya
    3. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor…..
    4. 6 ay önce Biden’dan Dündar’a darbe..
    5. Cumhurbaşkanı’ndan Gökçek’e: 2. Kez..
    6. Gökçek sonrası ne olacak? İşte yerine..
    7. Türk askerinin bir diğer adı neden..
    8. İzzetbegoviç: İslam'ın bayrağı..
    9. Annesini ve kardeşini rehin aldı
    10. Trump'ın yüzüne Rus bayrağı fırlattılar!
    11. İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller
    12. Meral Akşener'in parti logosu "free"..
    13. Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş..
    14. Türk muhabir ABD Dışişleri Sözcüsü'nü..
    15. Kilo vermek için 5 altın kural
    16. Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 takım tur..
    17. İstanbul'da metrekareye 25-50 kg yağış..
    18. Komandolar 9 yıl sonra orada: '2...
    19. Lucescu ve Emre Belözoğlu'ndan sürpriz..
    20. Birleşik Krallık'tan Rusya'ya tepki
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    İşte Metrobüs tarihinin en seviyeli tartışması
    İşte Metrobüs tarihinin en seviyeli tartışması
    3 ayda 2 ton mantar üretti
    3 ayda 2 ton mantar üretti
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt
    AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
    CHP'li belediyeler 'şaklabanlık'ta yarıştı
    CHP'li belediyeler 'şaklabanlık'ta yarıştı
    O ilin yeni belediye başkanı belli oldu
    O ilin yeni belediye başkanı belli oldu