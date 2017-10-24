HTŞ: Tüm gazetecilere çağrı yapıyoruz

Muhalif grup Heyet Tahrir Eş Şam Halkla İlişkiler Sorumlusu İmad El Din Mücahid, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘Kamu Hizmeti Departmanına ve İdari Kuvvetlere kurtarılmış bölgelerde özgür basın faaliyetlerine uygun atmosferi sağlamak için gösterdiği gayretlerinden dolayı teşekkür ettiğini’ belirtti.

İmad El Din Mücahid, ayrıca ‘Suriye Devriminin gerçek resminin aktarılması için çaba sarf eden herkese de teşekkür ettiğini’ kaydetti.

HTŞ’li Yetkili, sözlerini ‘dünyadaki tüm bağımsız gazetecilere çağrıda bulunuyor ve halkımıza yönelik işlenen katliamları ve taleplerini dünyaya göstermek için yürütecekleri medya projelerine gerekli yardımı sunmaya hazır olduğumuzu ilan ederiz’ ifadeleriyle sürdürdü.

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